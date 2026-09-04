El secreto que Tini Stoessel les habría ocultado a sus papás: "Iba a escondidas"

En medio del escándalo económico de Tini Stoessel y su propia familia, revelaron otras intimidades del círculo íntimo de la cantante. Se trata de una decisión personal que la artista optó por mantener en secreto y que no le contó a sus padres.
En medio del conflicto económico, contaron la decisión que tomó Tini Stoessel y que no se animó a contársela a sus propios padres.
En medio del escándalo económico de Tini Stoessel y su propia familia, revelaron otras intimidades del círculo íntimo de la cantante. Se trata de una decisión personal que la artista optó por mantener en secreto y que no le contó a sus padres.
“Ayer Yanina contó que ella le tenía tanto miedo a los padres que, cuando iba a hablar con ellos, iba con un testigo”, comenzó diciendo Fernanda Iglesias en Puro Show en El Trece, haciendo referencia a la información que había dado Yanina Latorre sobre el supuesto vínculo de la cantante con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.
En ese contexto, Fernanda Iglesias aseguró tener otra información que hasta el momento no había trascendido públicamente y que puede generar otro escándalo.
“Yo tengo otro dato que me contó gente que la conoció, gente que trabajaba en la parte de producción y servicios”, anticipó la periodista antes de revelar la información que sorprendió a sus compañeros.
En medio del misterio generado, Fernanda aseguró una intimidad de la familia de Tini Stoessel hasta ahora desconocida. “Tini en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres”, dijo la periodista y sostuvo que la cantante habría mantenido en secreto esta decisión frente a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.
“Esto, en este contexto en el que Yanina Latorre cuenta que Tini le tenía miedo a sus padres, y ella misma cuenta que no tenía plata ni para pagar la comida”, señaló Fernanda Iglesias sobre la intimidad familiar.