viernes 04 de septiembre de 2026
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4 de septiembre de 2026
Es un escándalo.

El secreto que Tini Stoessel les habría ocultado a sus papás: "Iba a escondidas"

En medio del conflicto económico, contaron la decisión que tomó Tini Stoessel y que no se animó a contársela a sus propios padres.

Tini Stoessel y su familia.&nbsp;

Tini Stoessel y su familia. 

“Ayer Yanina contó que ella le tenía tanto miedo a los padres que, cuando iba a hablar con ellos, iba con un testigo”, comenzó diciendo Fernanda Iglesias en Puro Show en El Trece, haciendo referencia a la información que había dado Yanina Latorre sobre el supuesto vínculo de la cantante con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

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Tini Stoessel, en medio de un escándalo.

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En ese contexto, Fernanda Iglesias aseguró tener otra información que hasta el momento no había trascendido públicamente y que puede generar otro escándalo.

“Yo tengo otro dato que me contó gente que la conoció, gente que trabajaba en la parte de producción y servicios”, anticipó la periodista antes de revelar la información que sorprendió a sus compañeros.

La revelación sobre Tini Stoessel

En medio del misterio generado, Fernanda aseguró una intimidad de la familia de Tini Stoessel hasta ahora desconocida. “Tini en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres”, dijo la periodista y sostuvo que la cantante habría mantenido en secreto esta decisión frente a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

“Esto, en este contexto en el que Yanina Latorre cuenta que Tini le tenía miedo a sus padres, y ella misma cuenta que no tenía plata ni para pagar la comida”, señaló Fernanda Iglesias sobre la intimidad familiar.

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