viernes 04 de septiembre de 2026
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4 de septiembre de 2026
Repudio.

Escracharon la casa del adolescente que pisó a un gato en Temperley: "Con los animales no"

Proteccionistas repudiaron la presencia en Lomas del joven que atacó al animal en Temperley. La casa fue identíficada luego de la indignación por el video.

El escrache en la casa del joven que pisó al gato en Temperley.

El escrache en la casa del joven que pisó al gato en Temperley.

Un grupo de proteccionistas de animales se presentó durante la noche del jueves pasado en la casa del adolescente que pisó a un gato en Temperley, y repudió su presencia con un escrache que luego fue compartido con un video en redes sociales.

"La educación viene desde casa", se lee en uno de los mensajes escritos sobre la vereda y las paredes de la vivienda ubicada sobre la calle Portela, en Lomas de Zamora.

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El episodio que desató la indignación ocurrió el martes por la tarde sobre la calle Florencio Varela, en Temperley. Una cámara de seguridad registró el momento en que el adolescente, vestido con uniforme escolar, se acercó a una gata, primero la acarició y luego le pisó la cabeza antes de continuar caminando.

A partir del registro también pudo establecerse que el menor sería alumno del Colegio San Francisco Javier. Desde la institución educativa emitieron un comunicado en el que expresaron su rechazo al episodio y remarcaron la importancia de promover el respeto hacia los animales.

Escrache equivocado

En medio de la indignación también se produjo un episodio de confusión: una familia de la zona denunció que fotografías de su vivienda habían sido difundidas por error como si se tratara de la casa del adolescente señalado por el ataque.

Una vecina que habría sido víctima del escrache erroneo aseguró haber recibido insultos, acusaciones y amenazas y pidió que cesaran las publicaciones.

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