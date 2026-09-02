Así está la gata brutalmente atacada en Temperley: "De milagro no la fracturó ni la mató"

El caso del adolescente que le pisó la cabeza a una gata en Temperley generó el repudio y la indignación de muchos vecinos. En las últimas horas se conoció cómo está de salud el animal tras el violento episodio.

Todo ocurrió el martes por la tarde en la calle Florencio Varela al 300 . Las cámaras de seguridad captaron a un joven que se acercó a una gata frente al portón de una casa. Luego de agacharse para acariciarla, repentinamente se paró y le pisó la cabeza .

El chico quedó filmado y se pudo ver que llevaba puesto el uniforme del Colegio San Francisco Javier de Lomas de Zamora. La institución emitió un comunicado en repudio al maltrato animal. Los vecinos, en tanto, no tardaron en identificar al joven y empezaron a difundir sus datos personales.

En medio de la conmoción, la gran pregunta era qué pasó con el animal tras la brutal agresión del adolescente. Karen, una vecina de la zona, fue quien socorrió a la gata tras enterarse de lo que había pasado.

“La gatita está bien, de milagro no la fracturó ni la mató. La tengo en mi casa a resguardo y en observación de que siga bien”, comentó la mujer en sus redes sociales, llevando tranquilidad a los vecinos. Karen había sido una de las primeras en difundir el caso.

La vecina de Temperley cuida del animalito desde hace tiempo. “Yo le doy de comer todos los días. Es una gata que hace años apareció en la calle y la cuidamos siempre. La hice castrar, vacunar y todo”, explicó en un posteo, y agradeció a quienes la contactaron para saber cómo estaba la gata: “Muchas gracias a todos los que se preocuparon por ella y escribieron para ver cómo está. Y gracias a los que ofrecieron ayuda económica, de momento no hace falta”.

La Unión intentó comunicarse con Karen para conocer más detalles de la evolución de la gatita, pero por el momento no obtuvo respuesta.