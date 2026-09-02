Banfield sumó a Adrián Balboa y Pedro Troglio ya tiene al "9" que buscaba

Banfield sumó a Adrián Balboa y ya tiene al "9" que buscaba.

Banfield cerró la incorporación de Adrián Balboa para reforzar su ataque. El delantero uruguayo llegará a préstamo por un año desde Nizhniy Novgorod de Rusia, sin cargo y con opción de compra, y se convirtió en el “9” elegido por el club tras la caída de la llegada de Gonzalo Carneiro.

Adrián Balboa, nuevo delantero de Banfield La dirigencia de Banfield avanzó en la búsqueda de un centrodelantero y encontró la alternativa que venía evaluando. Adrián Balboa, que se destacó por su pasado Racing de Avellaneda y Unión de Santa Fe, se incorporará al Taladro cedido por Nizhniy Novgorod durante una temporada.

El acuerdo contempla un préstamo sin cargo y con opción de compra, por lo que el atacante tendrá una nueva oportunidad para continuar su carrera en el fútbol argentino.

La llegada de Balboa se produce después de que se frustrara la posibilidad de sumar a Gonzalo Carneiro, por lo que el uruguayo pasó a ocupar el lugar que el cuerpo técnico pretendía cubrir en el plantel.

De esta manera, Banfield suma una nueva pieza para su ofensiva de cara a lo que resta de la temporada.

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