miércoles 02 de septiembre de 2026
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2 de septiembre de 2026
Mercado de pases.

Banfield sumó a Adrián Balboa y Pedro Troglio ya tiene al "9" que buscaba

Banfield acordó la llegada de Adrián Balboa a préstamo por un año desde Nizhniy Novgorod, sin cargo y con opción de compra.

Banfield sumó a Adrián Balboa y ya tiene al 9 que buscaba.

Banfield sumó a Adrián Balboa y ya tiene al "9" que buscaba.

Adrián Balboa, nuevo delantero de Banfield

La dirigencia de Banfield avanzó en la búsqueda de un centrodelantero y encontró la alternativa que venía evaluando. Adrián Balboa, que se destacó por su pasado Racing de Avellaneda y Unión de Santa Fe, se incorporará al Taladro cedido por Nizhniy Novgorod durante una temporada.

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El acuerdo contempla un préstamo sin cargo y con opción de compra, por lo que el atacante tendrá una nueva oportunidad para continuar su carrera en el fútbol argentino.

La llegada de Balboa se produce después de que se frustrara la posibilidad de sumar a Gonzalo Carneiro, por lo que el uruguayo pasó a ocupar el lugar que el cuerpo técnico pretendía cubrir en el plantel.

De esta manera, Banfield suma una nueva pieza para su ofensiva de cara a lo que resta de la temporada.

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