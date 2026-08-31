Bruno Sepúlveda: "Se vio un buen Banfield, que tiene ganas de superarse"

Banfield parecía quedar demasiado desprotegido en ofensiva luego de las salidas de Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. Sin embargo, y a pesar de que se movió en el mercado de pases, encontró en un recuperado Bruno Sepúlveda los goles que tanto buscaba.

El rionegrino lleva convertidos cuatro en el Torneo Clausura , dos este último domingo en la derrota frente a River Plate , que quizá le abran las puertas de la titularidad para visitar el sábado a Aldosivi.

Mercado de pases. El colombiano Manuel Arteaga firmó con Banfield y se convirtió en el séptimo refuerzo

No puede. Banfield le ganó tres partidos a River en el Lencho en los últimos ¡18 años!

Bruno Sepúlveda remarcó que Banfield no estuvo “fino” y que la “jerarquía” del rival terminó imponiéndose en el cruce de la 7º fecha disputado en el estadio Florencio Sola.

En el segundo tiempo mejoramos, fuimos a buscarlo, vino el descuento rápido y el tercer gol de ellos nos bajoneó, pero nos dio más impulso y termino cerrado como para poder empatarlo En el segundo tiempo mejoramos, fuimos a buscarlo, vino el descuento rápido y el tercer gol de ellos nos bajoneó, pero nos dio más impulso y termino cerrado como para poder empatarlo

“Por ahí nosotros arrancamos bien, jugamos muchas pelotas en mitad de cancha y llegamos hasta abajo del arco, pero no tuvimos esa fineza para meterla. Después bueno, River tiene mucha jerarquía y se te meten abajo del arco como lo hicieron, juegan muy bien”, afirmó.

Bruno Sepúlveda lleva cuatro goles en el Clausura.

A pesar de la desventaja de dos goles en el primer tiempo, el oriundo de Viedma admitió que no se “bajonearon” tras el tercer gol Millonario -previo descuento- y que pudieron haberlo empatado.

“En el segundo tiempo mejoramos, fuimos a buscarlo, vino el descuento rápido y el tercer gol de ellos nos bajoneó, pero nos dio más impulso y termino cerrado como para poder empatarlo. Las sensaciones fueron que pudimos haber hecho algo más, estamos conformes con eso”, remarcó el delantero del Taladro.

¿Se ganó un lugar en el 11?

Acerca de su rendimiento aseguró que “lo que me toca jugar trato de mostrar que estoy bien y para lo que haga falta en el grupo estoy al 100%”.

Banfield, que venía de perder con Newell’s, sumó su segunda caída consecutiva. El goleador explicó que esta vez faltó “meter las chances que tuvimos antes del primer gol de ellos. Después en el segundo no tuvimos tantas, sí opciones, pero creo que se vio un buen Banfield, que tiene ganas de superarse. Hay que tomar esto como una enseñanza, la vara está alta y tenemos que seguir por más”.

Partido clave en Mar del Plata

El equipo de Pedro Troglio está fuera de los playoffs, 23º en la tabla anual con 25 puntos y 28º en la de los promedios con 101 unidades. Las pésimas campañas de Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto le permiten respirar con cierta tranquilidad.

Este sábado, a las 13.30, tendrá un duelo clave con el Tiburón en el estadio José María Minella, donde Bruno Sepúlveda querrá ganarse un lugar en el equipo para seguir colaborando con su cuota goleadora.