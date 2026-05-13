Un rival de Banfield quiere a Bruno Sepúlveda: se define su futuro

Sepúlveda, de Banfield, puede volver a Estudiantes de Río Cuarto.

Mientras se define el futuro de Mauro Méndez dentro de la institución, Banfield podría tener otra baja en el ataque en este mercado de pases, ya que Bruno Sepúlveda es una de las opciones que maneja Estudiantes de Río Cuarto con miras al Torneo Clausura que arrancará después del Mundial.

El delantero tiene contrato hasta diciembre en el Taladro y aparece en los planes del conjunto cordobés, de acuerdo a lo que informó el periodista Matías Colombo, para potenciar la faz ofensiva de cara a lo que resta de la temporada de la Liga Profesional. En el último torneo, disputó 12 partidos, sólo dos como titular, y no convirtió goles.

Estudiantes es uno de los equipos con menos goles de la Liga Profesional y necesita refozar ese sector para soñar con la salvación. Por eso, la dirigencia del "León del Imperio" pensó en Sepúlveda, quien dejó un grato recuerdo dentro del club, para tener más poder de gol en el Clausura.

Su presente en Banfield alimenta la ilusión del conjunto cordobés, ya que no el exatacante de Barracas Central no es una de las prioridades del entrenador Pedro Troglio al momento de conformar el 11 titular. Además, con la buena aparición de Tiziano Perrotta, que cerró el semestre con 15 partidos, 6 goles y 1 asistencia, perdió terreno en la consideración del DT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maticolombo_/status/2052491904344846466&partner=&hide_thread=false #Banfield 9 Bruno Sepúlveda suena como una opción fuerte para volver a Estudiantes RC.



El delantero suma 11 encuentros en la actual temporada (264’) y ningún gol en el semestre.



Recordemos tiene contrato hasta fin de año. pic.twitter.com/ymDuaRnNBE — Matias Colombo (@maticolombo_) May 7, 2026 Los números de Bruno Sepúlveda en Banfield El centrodelantero llegó al Taladro a comienzos del 2024 y lleva dos años y medio en el club, con contrato firmado hasta diciembre de este año. Durante este tiempo, Sepúlveda pasó buenos y malos momentos en el club. Tuvo un comienzo muy bueno, con varios goles y un rol importante, pero por culpa de las lesiones perdió terreno y cerró el último semestre con apenas 279 minutos jugados (tres partidos completos). En total, el delantero acumula 56 partidos oficiales en el "Albiverde", con un total de 12 goles y 7 asistencias, y su mejor temporada fue en 2024, donde terminó el año con 10 goles y 6 asistencias en 34 partidos.

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