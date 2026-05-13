Lanús mete todas las fichas a la Copa Libertadores

Lanús dio inicio al 2026 con varios frentes a atender: Recopa Sudamericana , Copa Argentina, Torneo Apertura y Copa Libertadores . Llegando a la finalización del primer semestre tachó dos asteriscos y le quedan otros por delante, conjuntamente con el próximo Torneo Clausura que dará comienzo luego del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de Mauricio Pellegrino fue campeón de la Recopa Sudamericana, dio el primer paso en la Copa Argentina y se despidió rápidamente del Torneo Clausura en los octavos de final . Ahora, avanzar de fase en la Copa Libertadores es el objetivo inmediato.

Los jugadores entienden que es el momento para dar la cara luego del 0-4 (sin atenuantes, pero previsible) ante Always Ready, en El Alto .

“Tenemos dos finales por Copa Libertadores. Primero en Quito, donde tenemos que ir a buscar los tres puntos”, señaló Felipe Peña Biafore . Tras la derrota en La Paternal, a manos de Argentinos Juniors por el torneo local, el volante manifestó que “hay que cambiar el chip rápido porque si nos quedamos con esto nos va a perjudicar. Tenemos que aprender de los errores y enfocarnos en lo que viene”.

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Lanús visitará a Liga de Quito el próximo miércoles. Mirassol lidera el grupo G con nueve puntos, el Granate y los ecuatorianos suman seis; los bolivianos tres, recibirán a los brasileros. La meta es terminar primeros cuando reciban a los paulistas en la última fecha para jugar octavos como local. Segundo ya es otro escenario y en el peor de los casos, siendo tercero, jugará contra un segundo de la Copa Sudamericana para continuar jugando en dicho torneo.

“Duele no terminar el torneo como queríamos porque este grupo siempre quiere más. Todavía quedan desafíos importantes y vamos a seguir dejando todo por esta camiseta”, argumentó el arquero Nahuel Losada.

Otras voces de Lanús

Lucas Besozzi, una de las piezas de recambio de Mauricio Pellegrino, señaló que “nos queda un partido muy importante en Quito para lograr la clasificación a octavos que es un objetivo muy lindo que tenemos por delante”.

Por su parte, el colombiano Yoshan Valois destacó el esfuerzo de haber jugado ante Argentinos Juniors luego de haberlo hecho en los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar ante Always Ready, de Bolivia, acotando que “nos quedan dos partidos de Libertadores, son muy importantes, nos duele la derrota porque queríamos seguir compitiendo en la Liga”.