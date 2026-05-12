Antes del receso, Lanús jugará su partido por Copa Argentina

Lanús sigue con acción en la previa al Mundial.

Lanús finalizó el sábado su participación en el Torneo Apertura y comienza a transitar la recta final del semestre. Tras la derrota ante Argentinos Juniors, al equipo de Mauricio Pellegrino le quedan dos partidos importantes por la Copa Libertadores y podría sumarle uno más: el cruce ante Instituto por los 16avos de final de la Copa Argentina.

A la dirigencia del "Granate" como a la de la "Gloria" les gustaría afrontar este compromiso antes del receso de invierno y ambos se pusieron de acuerdo para este partido se dispute una vez que el conjunto del Sur del Gran Buenos Aires finalice la fase de grupo de la Libertadores. Si bien los cordobeses querían jugarlo el próximo fin de semana, ya que ninguno tenía competencia, los bonaerenses preferían hacerlo después para no llegar con cansancio a un duelo clave ante Liga de Quito, en Ecuador.

Por este motivo, luego de este principio de acuerdo entre ambas dirigencias, todo marcha encaminado para el partido por el certamen federal se dispute el fin de semana posterior al encuentro de Lanús ante Mirassol, en la Fortaleza de Guidi y Cabrero, por la última fecha de la Libertadores.

La idea que se baraja es que el "Granate" se mida con Instituto por los 16avos de final de la Copa Argentina entre el 30 de mayo y el 1 de junio, dándole más de 72 horas de descanso al equipo de Pellegrino después de su cruce ante los brasileño. Y la sede sería un lugar que le sienta cómodo a los dos: Rosario. Por eso, las opciones son el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's, o el Gigante de Arroyito, de Rosario Central.

lanus ante argentinos juniors Lanús quedó eliminado el sábado del Torneo Apertura. De confirmarse esto, el último partido de Lanús en el semestre será por Copa Argentina antes del parate por el Mundial 2026 que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá. Después de eso, el plantel quedará licenciado y a la semanas retomará los entrenamientos con miras a la segunda parte de la temporada, con la ilusión de seguir en carrera en la Libertadores y el certamen federal. Lanús y un momento crucial en la Copa Libertadores Después de la eliminación en el torneo local, Lanús volverá a jugar el miércoles 20 de mayo. Lo hará ante Liga de Quito, en la altura ecuatoriana, por el certamen continental, su gran objetivo en lo que resta del semestre. Y será un partido clave para consolidar sus chances de avanzar a los octavos de final. Después de eso, a la semana, se jugará una final ante Mirassol, de local, para definir su suerte en la Copa Libertadores.

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