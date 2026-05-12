Temperley: del duro golpe a dos pruebas de carácter como visitante

Luego de la estrepitosa derrota que sufrió Temperley en su estadio frente a Deportivo Maipú de Mendoza (0-5), Nicolás Domingo tiene por delante una semana de trabajo para dar vuelta la página, digerir tremendo golpe y reinventar a un equipo que perdió la línea futbolística en las últimas fechas.

No es fácil, más después de semejante resultado. Si bien Temperley venía de cinco empates consecutivos, mereciendo algo más en algunos de ellos, nada hacía imaginar que el Botellero se lo iba a llevar puesto en el estadio Alfredo Beranger .

Uno por uno. Los fallos polémicos que encienden las alarmas en Temperley

En la agenda del Gasolero se vienen dos partidos como visitante: Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Nueva Chicago. Al margen de cómo le vaya este martes al Lobo visitando a San Martín de Tucumán, no perderá la punta de la zona B de la Primera Nacional , donde los sureños a pesar de todo conservaron el 8º lugar.

En estas circunstancias, es un arma de doble filo el viaje al Norte. O ante el golpe recibido redobla el ánimo y mete el batacazo o profundiza su mal presente. De las cinco veces que fue a Jujuy perdió cuatro y ganó una sola vez por el Nacional B 1987/88 por 1-0, con gol de Rubén Enrique . El historial no registra empates, hubo cinco éxitos jujeños y cuatro Gasoleros.

Nicolás Domingo, DT Temperley Nicolás Domingo y su derrota más dolorosa como DT de Temperley.

Pasada es prueba toca Nueva Chicago. El Torito tiene un andar irregular, casi similar, pero en el República de Mataderos es duro de roer, aunque se impuso en la temporada pasada por 1-0, con tanto de Franco Ayunta.

Nicolás Domingo y el tema anímico

Al margen de lo futbolístico, donde tendrá que mejorar, el factor anímico recobra relevancia. Los dos van en sintonía. ¿Meterá mano en el equipo el DT?

De seguro la vuelta de Valentín Aguiñagalde a la defensa tras cumplir la fecha de suspensión, sumada a la probable del arquero Ezequiel Mastrolía después de la distensión en el músculo recto interno. De confirmarse estos regresos saldrán de la formación Nicolás Ávalos y Lisandro Morrone. También asomaría Lorenzo Monti en lugar de Valentino Werro para cubrir el lateral derecho.

Del medio hacia adelante, podría recuperar su lugar Lucas Richarte (por Gerónimo Tomasetti) para repartirse el mediocampo con Adrián Arregui. Y, ante la falta de gol, la posibilidad de que Facundo Krüger o Nicolás Molina reemplace a Marcos Echeverría sería una de las posibilidades a evaluar por el entrenador.