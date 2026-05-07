Los fallos polémicos que encienden las alarmas en Temperley

Temperley tuvo varios fallos polémicos en lo que se lleva jugado de la Primera Nacional y el penal no sancionado en la última fecha ante Almagro agravó un panorama que empieza a preocupar por los pasillos del estadio Alfredo Beranger.

Al cabo de las primeras 12 fechas (aún se debe el encuentro de la fecha 4), el Gasolero sufrió fallos en contra de parte de los árbitros que le impidieron sumar más puntos de los 16 que acumula en la zona B, producto de tres victorias, siete empates y apenas una derrota.

El Gasolero no levanta. El lamento de Domingo tras un nuevo empate de Temperley

En esta seguidilla partidos, al Celeste no le cobraron penales, le anularon goles lícitos y también se vio perjudicado como en el penal que le cobraron a Los Andes en el último clásico . Estas decisiones le impidieron cosechar algunos puntos más que hoy le permitirían estar más cerca del puntero Gimnasia de Jujuy y más afianzado en zona de Reducido. Hoy ocupa el 8vo puesto.

Para los hinchas, estos casos dejaron de ser aislados y los consideran bastante reiterativos, ya que se vio perjudicado en cinco de los 11 partidos que se llevan jugados en la actual temporada de la segunda categoría del fútbol argentino .

Caso por caso: el problema con los árbitros

Fecha 3: Atlético Rafaela 1 vs 0 Temperley

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Por el penal que el árbitro no sancionó a favor de Temperley frente a Atlético Rafaela. pic.twitter.com/df0JLwNpmC — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 2, 2026

A los 25 minutos del complemento, Marcos Echeverría fue arribado dentro del área por Fernando Ponce y el árbitro Juan Cruz Robledo no sólo no cobró penal, sino que cobró falta en ataque, en lo que hubiese sido una buena oportunidad para llegar al empate en Rafaela.

Fecha 5: Gimnasia y Tiro 0 vs 0 Temperley

Embed Así fue el gol lícito de Lucas Angelini que el juez de linea Juán del Fueyo le anula a Temperley en Salta ante Gimnasia y Tiro. pic.twitter.com/yLhF8xdxJO — SOY CELESTE de TEMPERLEY (@SoyCelestexTv) March 15, 2026

En Salta, Temperley también fue perjudicado. Sobre los 35 minutos del segundo tiempo, y tras un centro pasado desde la derecha, Lucas Angelini picó de atrás y definió en libertad para el 1 a 0. Sin embargo, el línea Del Fueyo cobró posición adelantada y el Cele no pudo festejar.

Fecha 7: Los Andes 0 vs Temperley 1

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Antes del gol de Fernando Brandán que hizo delirar a Turdera, hubo una jugada polémica a favor de Los Andes. Sobre los 40 minutos del complemento, Matías González fue derribado por Angelini afuera del área, pero árbitro Bruno Amiconi cobró penal. Para alegría de los gasoleros, Mauricio Asenjo pateó encima del travesaños y minutos más tarde llegaría el gol del triunfo.

Fecha 9: Temperley 3 vs 3 Quilmes

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Por el gol que le anularon a Temperley ante Quilmes. pic.twitter.com/KkNCS1CnDs — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 12, 2026

Si bien la historia terminó en empate, otro hubiese sido la historia si el partido terminaba en victoria por 3 a 2 para Quilmes. A los cinco minutos del final, Nicolás Molina definió por el segundo palo tras un centro de Monti y una peinada de Krüger, pero se cobró posición adelantada.

Fecha 12: Almagro 1 vs 1 Temperley

Embed Un penal claro más que no le cobran a #Temperley, esta vez vs #Almagro.



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La última polémica llegó este fin de semana en el empate en José Ingeniero con una clara mano dentro del área que el árbitro no consideró como tal y le dio continuidad a la jugada. Esta jugada, en el inicio del segundo tiempo, podría haber sido el 2 a 0 para empezar a sentenciar la historia en el estadio Tres de Febrero.