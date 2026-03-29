domingo 29 de marzo de 2026
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29 de marzo de 2026
en vivo Final épico.

Temperley le ganó a Los Andes en el Eduardo Gallardón en un final para el infarto

En un final de película, Temperley venció a Los Andes por 1 a 0 con gol de Fernando Brandán. Antes, Mauricio Asenjo había errado un penal que fue clave.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Temperley le ganó a Los Andes sobre el final.

Temperley le ganó a Los Andes sobre el final.

Temperley le ganó a Los Andes sobre el final.

Temperley le ganó a Los Andes sobre el final.

Los Andes y Temperley igualan sin goles en Lomas de Zamora.

Los Andes y Temperley igualan sin goles en Lomas de Zamora.

Los Andes y Temperley igualan sin goles en Lomas de Zamora.

Los Andes y Temperley igualan sin goles en Lomas de Zamora.

Los Andes y Temperley empatan en el Gallardón.

Los Andes y Temperley empatan en el Gallardón.

Los Andes y Temperley empatan en el Gallardón.

Los Andes y Temperley empatan en el Gallardón.

Mauricio Asenjo tuvo la más clara para Los Andes en el primer tiempo.

Mauricio Asenjo tuvo la más clara para Los Andes en el primer tiempo.

Mauricio Asenjo tuvo la más clara para Los Andes en el primer tiempo.

Mauricio Asenjo tuvo la más clara para Los Andes en el primer tiempo.

Los Andes y Temperley chocan en el Eduardo Gallardón.

Los Andes y Temperley chocan en el Eduardo Gallardón.

Los Andes y Temperley chocan en el Eduardo Gallardón.

Los Andes y Temperley chocan en el Eduardo Gallardón.

El Eduardo Gallardón, el escenario del choque entre Los Andes y Temperley.

El Eduardo Gallardón, el escenario del choque entre Los Andes y Temperley.

El Eduardo Gallardón, el escenario del choque entre Los Andes y Temperley.

El Eduardo Gallardón, el escenario del choque entre Los Andes y Temperley.

Temperley se quedó con el clásico ante Los Andes en el Gallardón.

Temperley se quedó con el clásico ante Los Andes en el Gallardón.

Temperley se quedó con el clásico ante Los Andes en el Gallardón.

Temperley se quedó con el clásico ante Los Andes en el Gallardón.

EN VIVO

Live Blog Post

Temperley se lo ganó de guapo a Los Andes con el tiro del final

En un final para el infarto, Temperley pasó de estar a nada de perderlo a quedarse con la victoria. En una secuencia de película, Mauricio Asenjo tuvo un penal para Los Andes muy polémico, pero su remate se terminó yendo por arriba del travesaño. En la réplica, Lorenzo Monti habilitó a Fernando Brandán, quien de cabeza puso el 1 a 0 final ante la floja respuesta de Sebastián López.

Fue un partido con chances para los dos desde el inicio. En el primer tiempo, Temperley tuvo la chance más clara con una llegada de Facundo Kruger, quien tenía el arco a su merced pero Daniel Franco salvó sobre la línea. Luego de esa acción, Los Andes se acomodó en el campo de juego y comenzó a ser figura Ezequiel Mastrolía, quien contuvo dos cabezazos en el área chica.

Al término del primer tiempo, Los Andes era más pero no podía traducirlo en la red. Por su parte, Temperley había desperdiciado la chance más clara en los primeros minutos.

En el complemento, ambos se apagaron. Tanto Nicolás Domingo como Leonardo Lemos hicieron cambios pero no podían quebrar el cero. Hasta que llegó el final épico. El penal cobrado por Bruno Amiconi, la polémica de la tarde, el tiro desde los doce pasos errado por Asenjo y el gol de Brandán sobre el final.

Gran victoria de Temperley que quebró la racha sin triunfos en el Gallardón, donde volvió a ganar después de 15 años. Ahora, el Gasolero se ilusiona más que nunca y dejó con dudas a su rival de toda la vida. En la próxima fecha, Temperley visitará a Midland y Los Andes será local ante Chaco For Ever.

temperley le gano a lomas
Temperley se quedó con el clásico ante Los Andes en el Gallardón.

Temperley se quedó con el clásico ante Los Andes en el Gallardón.

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Final del partido: ¡ganó Temperley en el Gallardón!

Temperley se impuso 1 a 0 sobre Los Andes con gol de Fernando Brandán sobre el final del partido. En un final de novela, el Gasolero se impuso sobre el Milrayitas en el Eduardo Gallardón.

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¡GOL DE TEMPERLEY!

Apareció Fernando Brandán de cabeza para marcar el 1 a 0 tras un gran centro de Lorenzo Monti. Temperley lo gana sobre el final y es todo delirio celeste.

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Mauricio Asenjo desperdició la chance para Los Andes

Luego del penal mal cobrado por Bruno Amiconi, el delantero de Los Andes elevó su remate por arriba del travesaño. Gran oportunidad que perdió Los Andes a cinco minutos del final del partido.

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Polémica en el Gallardón: penal para Los Andes

Luego de una infracción de Lorenzo Monti, el árbitro Bruno Amiconi cobró penal para Los Andes cuando el foul había sido afuera del área. Bochorno en el Eduardo Gallardón.

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Dos cambios en Los Andes y en Temperley

Ingresaron Tomás Díaz y Matías González por Facundo Villarreal y Juan Manuel Vázquez. Mientras que en Temperley se retiraron Lucas Richarte y Marcos Echeverría para que ingresen Franco Díaz y Nicolás Molina.

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Gran chance desperdiciada por Temperley

Valentín Werro tuvo una chance clarísima para marcar el primero, pero se durmió ante la férrea defensa de Los Andes. Otra oportunidad desperdiciada para marcar el primero.

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Segundo cambio en Temperley

Ingresó Gabriel Hauche por Franco Benítez. El Demonio a la cancha.

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Primer cambio en Temperley

Se retiró Facundo Kruger e ingresó en su lugar Gabriel Esparza. De esta manera, Nicolás Domingo cambia el esquema.

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Comenzó el segundo tiempo

Los Andes y Temperley ya juegan la segunda parte en el Eduardo Gallardón.

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Final del primer tiempo

Los Andes y Temperley igualan 0 a 0 por la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional. El Milrayitas estuvo más cerca de convertir que el Gasolero, pero por ahora no se sacan diferencias.

asenjo lomas
Mauricio Asenjo tuvo la más clara para Los Andes en el primer tiempo.

Mauricio Asenjo tuvo la más clara para Los Andes en el primer tiempo.

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Otra vez lo tuvo Los Andes

Luego de un gran pase de Facundo Rodríguez, abrió para la derecha hacia Franco Villarreal, quien con un derechazo casi pone el primero para Los Andes. El remate se fue desviado pero otra vez estuvo cerca de concretar.

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Los Andes es más que Temperley pero no logra convertir

El Milrayitas tuvo chances para anotar, pero careció de efectividad en el arco contrario. Temperley parado de contragolpe, es superado por su rival y no logra hacer pie en la mitad de la cancha.

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Ezequiel Mastrolía salvó a Temperley

Gran cabezazo de Mauricio Asenjo que vuelve a atajar el uno del Gasolero. Los Andes está más cerca del primero.

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Comenzó el partido

Ya juegan Los Andes y Temperley en el Eduardo Gallardón por la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional.

lomas vs cele
Los Andes y Temperley empatan en el Gallardón.

Los Andes y Temperley empatan en el Gallardón.

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Ya se viene el clásico entre Los Andes y Temperley

Formaciones confirmadas

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz, Juan Manuel Vázquez; Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni. DT: Leonardo Lemos.

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Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Valentín Werro, Lucas Richarte, Gerónimo Tomasetti; Franco Benítez, Facundo Kruger, Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

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Árbitro: Bruno Amiconi

Estadio: Eduardo Gallardón

TV: LPF Play

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