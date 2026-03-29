Temperley le ganó a Los Andes en el Eduardo Gallardón en un final para el infarto

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Temperley se lo ganó de guapo a Los Andes con el tiro del final

En un final para el infarto, Temperley pasó de estar a nada de perderlo a quedarse con la victoria. En una secuencia de película, Mauricio Asenjo tuvo un penal para Los Andes muy polémico, pero su remate se terminó yendo por arriba del travesaño. En la réplica, Lorenzo Monti habilitó a Fernando Brandán, quien de cabeza puso el 1 a 0 final ante la floja respuesta de Sebastián López.

Fue un partido con chances para los dos desde el inicio. En el primer tiempo, Temperley tuvo la chance más clara con una llegada de Facundo Kruger, quien tenía el arco a su merced pero Daniel Franco salvó sobre la línea. Luego de esa acción, Los Andes se acomodó en el campo de juego y comenzó a ser figura Ezequiel Mastrolía, quien contuvo dos cabezazos en el área chica.

Al término del primer tiempo, Los Andes era más pero no podía traducirlo en la red. Por su parte, Temperley había desperdiciado la chance más clara en los primeros minutos.

En el complemento, ambos se apagaron. Tanto Nicolás Domingo como Leonardo Lemos hicieron cambios pero no podían quebrar el cero. Hasta que llegó el final épico. El penal cobrado por Bruno Amiconi, la polémica de la tarde, el tiro desde los doce pasos errado por Asenjo y el gol de Brandán sobre el final.

Gran victoria de Temperley que quebró la racha sin triunfos en el Gallardón, donde volvió a ganar después de 15 años. Ahora, el Gasolero se ilusiona más que nunca y dejó con dudas a su rival de toda la vida. En la próxima fecha, Temperley visitará a Midland y Los Andes será local ante Chaco For Ever.