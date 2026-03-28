Los últimos 10 clásicos, con leve ventaja de Los Andes sobre Temperley

Los Andes llega al clásico con Temperley de este domingo en Lomas de Zamora con una ventaja en el historial de ocho partidos a su favor. Pero, en los últimos 10 enfrentamientos, y si bien la diferencia es corta, también el Milrayitas aventaja al Gasolero.

Esta decena de enfrentamientos -nueve por la Primera B - arrancó en el estadio Alfredo Beranger , donde se jugaron cinco partidos, con tres victorias de Los Andes , una de Temperley y una igualdad. En el Eduardo Galardón , un éxito por lado, y tres pardas.

Entrevista. "De los que jugué, el clásico Los Andes - Temperley está en primer lugar"

Para los hinchas Milrayitas , el de la temporada 2009/10, fue uno de los más festejados y recordados porque lo ganó en el minuto 46 del segundo tiempo, con un gol de Luis Rodríguez.

La jugada comenzó con un saque de Walter Cáceres , el pase al medio de Nicolás Minici, la gran arremetida de Alejandro Friedrich y la media vuelta del “Mecha” para vencer a Federico Crivelli.

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En la 2010/11, los que “gastaron” a gusto y placer fueron los del Gasolero: 3-0 en Lomas, con uno de Nahuel Martínez y dos “perlas” de Sebastián Cobelli, el día del festejo de los anteojitos para un hincha de Los Andes que lo insultó durante todo el partido.

Desquite Milrayitas en una mala temporada

En la revancha, hubo otro éxito de Los Andes en Turdera, en una campaña en la que debió jugar la promoción para no descender a Primera C. En la fecha anterior al clásico, había cortado una racha negativa de ¡23 encuentros! sin triunfos (3-1 a Platense).

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Y se llevó el clásico por 2-1, con un golazo de Federico García y otro de Jonatan Tridente (salió festejando como un pingüino). El descuento, de penal, lo marcó Sergio López.

Una seguidilla positiva de Temperley

En la temporada 2011/12 fue el único empate, en el Eduardo Gallardón, con una gran remontada de Temperley que lo perdía 0-2 por los goles de Maximiliano Castano y Leonardo Romero. El Cele llegó a la igualdad con Patricio González y Ezequiel Cérica, en tiempo de descuento. El desquite fue oro empate, pero 0-0.

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Temperley salió invicto en la 2012/13. Impuso condiciones ganando como local 2-1, con goles de Emmanuel Giménez y Luis López, descontando Guillermo Ojeda, e igualaron en Lomas 0-0.

En la 2013/14 la historia fue al revés; 1-1 en el Gallardón. Con tantos de Fernández Brandán y Alejandro Noriega, y triunfo de Los Andes en el Alfredo Beranger con el grito del Tanque Noriega.

Finalmente, el último choque fue en 2019, año en el que Los Andes descendió de la Primera Nacional a Primera, siendo la última vez que se vieron las caras. Al menos, le quedó el consuelo de derrotar al Gasolero, como local, con un solitario gol de Matías Linas.