Los Andes aguantó, resistió y festejó un gran triunfo ante Godoy Cruz

Los Andes logró un triunfazo y se anima a soñar
Los Andes sufrió y por momentos la pasó mal, pero lo sacó adelante con corazón y festejó un truinfazo para seguir soñado. En su casa, le ganó por 1 a 0 a un complicado Godoy Cruz por la fecha 14 y sumó tres puntos valiosos para afianzarse en los puestos de arriba de esta Primera Nacional.
En un partido parejo y muy disputado, el Milrayitas abrió el marcador a los 32 minutos por intermedio de Mauricio Asenjo y sostuvo esa diferencia con uñas y dientes, sostenido por un buen trabajo colectivo, pero sobre todo por Sebastián López, que le atajó un penal a Martín Pino a los 20 minutos del complemento y después descolgó todo lo que cayó cerca de su zona.
Los Andes, de esta manera, sacó adelante un partido muy complicado, ya que Godoy Cruz lo arrinconó durante todo el segundo tiempo y en varias oportunidades estuvo cerca del empate, más allá del penal fallado. El equipo de Leonardo Lemos se hizo fuerte en ese contexto, aguantó con firmeza cada ataque y con el pitazo final de Fabricio Llobet celebró un triunfo que le da otro valor al empate 1 a 1 ante Colón de Santa Fe y la igualdad 0 a 0 ante Deportivo Morón, de visitante.
Con esta victoria, la segunda de local en lo que va de la temporada, Los Andes alcanzó los 21 puntos en el torneo y extendió a siete partidos su racha sin perder, con cuatro victorias y tres empates. En la próxima fecha, también en Lomas, recibirá a Racing de Córdoba, que tiene como figura estelar a Ricardo Centurión.
¡Final del partido: GANÓ LOS ANDES!
45' (+5) ST. Los Andes sumó un triunfazo ante Godoy Cruz por la fecha 14 de la Primera Nacional. Con un gol de Mauricio Asenjo y gracias a un penal atajado por Sebastián López, el elenco de Lomas celebró en el estadio Eduardo Gallardón.
45'ST. Se juegan 5 minutos más en Lomas de Zamora.
Se juegan los últimos 10 minutos en Lomas
35' ST. Los Andes resiste ante un Godoy Cruz que va en busca del empate y tiene el control del juego. Los de Lemos esperan por una contra.
Se lo perdió Los Andes
32' ST. Matías González tuvo una clara chance para liquidar la historia, pero no definió bien cuando enfrentó mano a mano al arquero Ramírez.
¡ATAJÓ SEBASTIÁN LÓPEZ!
20' ST. El "1" respondió bien y le ahogó el grito de gol a Martín Pino desde los 12 pasos
18'ST. Penal para Godoy Cruz por una infracción de Julián Rodríguez ante Martin Pino.
¡Lo tuvo Godoy Cruz!
5' ST. Tras un pelotazo y una peinada, Pino quedó mano a mano con Sebastián López, pero la rápida salida del "1" le impidió definir con comodidad.
¡Arrancó el segundo tiempo!
0' ST. Los Andes y Godoy Cruz ya disputan los últimos 45 minutos de este partido por la fecha 14 de la Primera Nacional.
¡Final del primer tiempo!
45' (+1) PT. Los Andes acertó en su segundo ataque profundo y se va al descanso con un buen triunfo. El gol fue de Mauricio Asenjo, a los 33 minutos.
¡GOL DE LOS ANDES!
32' PT. El partido estaba planchado, pero se juntaron Alex Valdez Chamorro y Mauricio Ansejo se juntaron y Los Andes festejó. El 10 asistió al goleador, que no dudó con el arco a su merced y con un toque sutil, contra un palo, puso el 1 a 0.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Vivo Por Los Andes (@vivoporlosandes)
Los Andes es más en el inicio
20' PT. El Milrayitas tomó el protagonismo desde el comienzo y tuvo sus primeras aproximaciones, con un remate defectuoso de Villarreal y varias subidas por la derecha.
¡Arrancó el partido en Lomas de Zamora!
0' PT. Los Andes y Godoy Cruz ya se miden por la fecha 14 de la Primera Nacional.
Formaciones de Los Andes - Godoy Cruz:
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo, Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Nahuel Brunet, Juan Morán; Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Matías Ramírez; Axel Rodríguez, Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
Árbitro: Fabricio Llobet. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play