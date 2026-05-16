Los Andes aguantó, resistió y festejó un gran triunfo ante Godoy Cruz

Live Blog Post

Los Andes logró un triunfazo y se anima a soñar

Los Andes sufrió y por momentos la pasó mal, pero lo sacó adelante con corazón y festejó un truinfazo para seguir soñado. En su casa, le ganó por 1 a 0 a un complicado Godoy Cruz por la fecha 14 y sumó tres puntos valiosos para afianzarse en los puestos de arriba de esta Primera Nacional.

En un partido parejo y muy disputado, el Milrayitas abrió el marcador a los 32 minutos por intermedio de Mauricio Asenjo y sostuvo esa diferencia con uñas y dientes, sostenido por un buen trabajo colectivo, pero sobre todo por Sebastián López, que le atajó un penal a Martín Pino a los 20 minutos del complemento y después descolgó todo lo que cayó cerca de su zona.

Los Andes, de esta manera, sacó adelante un partido muy complicado, ya que Godoy Cruz lo arrinconó durante todo el segundo tiempo y en varias oportunidades estuvo cerca del empate, más allá del penal fallado. El equipo de Leonardo Lemos se hizo fuerte en ese contexto, aguantó con firmeza cada ataque y con el pitazo final de Fabricio Llobet celebró un triunfo que le da otro valor al empate 1 a 1 ante Colón de Santa Fe y la igualdad 0 a 0 ante Deportivo Morón, de visitante.

Con esta victoria, la segunda de local en lo que va de la temporada, Los Andes alcanzó los 21 puntos en el torneo y extendió a siete partidos su racha sin perder, con cuatro victorias y tres empates. En la próxima fecha, también en Lomas, recibirá a Racing de Córdoba, que tiene como figura estelar a Ricardo Centurión.