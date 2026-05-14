Los Andes y Godoy Cruz vuelven a verse las caras después de 22 años

El destino los vuelve a poner frente a frente en la segunda división tras el reciente descenso del conjunto mendocino a finales del año pasado. El presente de la Primera Nacional los encuentra como rivales directos en la parte alta de la tabla: Los Andes marcha sexto con 18 unidades, mientras que Godoy Cruz se ubica cuarto.

El Milrayitas recibirá en su estadio a Godoy Cruz Antonio Tomba , reviviendo un enfrentamiento que permaneció congelado por un cuarto de siglo debido al largo protagonismo del conjunto mendocino en el círculo de privilegio de la Primera División del fútbol argentino.

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Ambos conjuntos llegan prendidos en el lote de arriba pero con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para no perderle pisada al líder, Deportivo Morón, en la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Leonardo Lemos viene de encadenar empates seguidos frente a Colón de Santa Fe y el puntero Morón. Cayó de la tercera a la sexta posición con 18 puntos, mientras que el conjunto mendocino se acomodó en el cuarto lugar con 19 unidades tras su reciente victoria 2 a 1 ante Racing de Córdoba.

Para encontrar los antecedentes más cercanos en el profesionalismo entre el conjunto de Lomas de Zamora y el de Mendoza, hay que remontarse a las temporadas previas al despegue definitivo del Tomba hacia la máxima categoría.

El antecedente más cercano en Lomas de Zamora ocurrió el sábado 20 de marzo de 2004. Aquella tarde, por el Torneo Clausura de la B Nacional, brindaron un espectáculo inolvidable que finalizó 3 a 3.

Ese partido quedó marcado a fuego por dos nombres propios en el Milrayitas: Pablo Caballero, autor de un triplete inolvidable, y el debut absoluto de Jonatan Pablo Tridente, quien con el tiempo se transformaría en el máximo artillero del club en el siglo 21.

Anteriormente se enfrentaron por el Torneo Apertura 2003 con un empate 0 a 0 en Mendoza, una victoria por 1 a 0 de Godoy Cruz por el Clausura 2003 y un gran triunfo de Los Andes por 3 a 2 en el Eduardo Gallardón por el Torneo Apertura 2002.

Embed - Los Andes 3 - Godoy Cruz 2 (Nacional B Apertura 2002)

Curiosidades del historial entre Los Andes y Godoy Cruz

Jugando en Lomas de Zamora, el Milrayitas se mantiene invicto ante Godoy Cruz, acumulando 3 victorias y 2 empates, con lo cual el conjunto mendocino mantiene una sequía importante en el Eduardo Gallardón, donde nunca pudo ganar.

Pese a que ambos clubes militaron en la máxima categoría del fútbol argentino en distintos periodos, nunca coincidieron en Primera División. Todos sus cruces históricos se dieron en la segunda categoría del fútbol argentino.

Durante la década del 90 se produjeron los primeros enfrentamientos. El historial específico de esa década arroja una paridad absoluta: 2 victorias para Los Andes, 2 empates y 2 victorias para Godoy Cruz.

En cuanto al historial general, se enfrentaron en 10 oportunidades con 4 victorias para Los Andes, 4 empates y 2 triunfos para Godoy Cruz. El Milrayitas sólo se impuso una vez en Mendoza, fue por la temporada 1996-1997 con un triunfo por 1 a 0 en el estadio Feliciano Gambarte.