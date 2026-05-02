Los Andes y Colón repartieron puntos en un entretenido partido

Los Andes reaccionó a tiempo y sumó ante uno de los candidatos
En un entretenido partido, Los Andes igualó 1 a 1 con el siempre peligroso Colón de Santa Fe y sumó un punto importante en uno de los encuentros válidos por la fecha 12 de la Primera Nacional. Darío Sarmiento puso en ventaja a la visita y Facundo Villarreal marcó el empate para el Milrayitas.
Sin Mauricio Asenjo, Julián Navas y Matías González, el conjunto de Lomas de Zamora salió afrontar este cruce con varias bajas y eso lo sintió en los primeros minutos. El cambio de esquema (jugó con un 5-3-2), sumado a estas ausencias, le impidió tener el control del juego y se vio superado por el Sabalero, que tomó el protagonismo y dominó las acciones en la etapa inicial.
Esa superioridad la cristalizó a los 34 minutos de la etapa inicial con un golazo de Sarmiento, que cortó una racha de cuatro partidos sin recibir goles para Sebastián López. Recién ahí, el equipo de Leonardo Lemos salió a jugar más arriba y le imprimió otro rigor al juego, lo que le permitió tener una chance clara a los 41 minutos: Aaron Sandoval recibió en una inmejorable posición dentro del área, pero remató por encima del travesaño.
Esa floja producción la cambió por completo en el segundo tiempo. El ingreso de Matías González (por la banda derecha) le dio más fuerza por la banda derecha, y desde ahí gestó la jugada del gol de Villarreal, que llegó a los 9 minutos: el ex Godoy Cruz inició jugada por la banda, la continuó Rodríguez Vuotto, que se lanzó al ataque y tiró un centro atrás que, tras un roce en Camilo Viganoni, le quedó al futbolista chaqueño de las inferiores, que definió alto y anotó su primer gol en la Primera Nacional.
Después del empate, el partido se hizo de ida y vuelta. Los dos tuvieron sus chances, pero Los Andes tomó el protagonismo. Sin embargo, no pudo convertir. A pesar de eso, dejó una buena imagen para lo que viene: visitar a Deportivo Morón, el líder de la Zona A, en otro duro partido de esta seguidilla.
Con este empate, el conjunto de Lomas de Zamora llegó a los 17 puntos y por el momento se mantiene en la tercera colocación, mientras que el de Santa Fe alcanzó las 19 unidades y mantiene como único escolta del Gallito.
¡Final del partido: fue empate para Los Andes!
45' (+4). Los Andes igualó 1 a 1 con Colón, en un entretenido partido por la fecha 12 de la Primera Nacional. Con este punto, el Milrayitas llegó a los 17 puntos, mientras que el Sabalero se mantiene segundo con 19.
45' ST. Se adicionaron 4 minutos en Lomas de Zamora.
Una nueva chance para Colón
43' ST. Cano recibió solo dentro del área un centro que salió desde el sector izquierdo, pero no conectó con precisión y la pelota le cayó en las manos a López
Ahora se lo perdió Colón
32' ST. Buena habilitación de Lago y Marcioni, dentro del área, definió cruzado ante la mirada de Sebastián López, pero su remate besó el palo. Se salvó Los Andes.
Volvió a avisar el Milrayitas
28' ST. Facundo Villarreal recibió con espacios por derecha y lanzó un preciso centro al corazón del área, pero Rasmussen la mandó al córner cuando se relamía Viganoni.
Los Andes se perdió el segundo
18'ST. Buena jugada de Alex Valdez Chamorro, que pisó la pelota a unos metros del área grande y lanzó un centro a media altura que desvió Camilo Viganoni, pero la pelota se fue desviada.
¡GOL DE LOS ANDES!
9' ST. El Milrayitas salió con otra cara a jugar el complemento y rápidamente lo cristalizó en el marcador con una buena definición de Facundo Villarreal dentro del área.
"Facundo Villarreal"Por el gol del jugador de Los Andes ante Colón. pic.twitter.com/JKBKF69t9q— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 2, 2026
Se salvó Los Andes
7' ST. De contragolpe, Colón tuvo cerca el segundo, pero el remate de Lago besó el palo. Una buena jugada que inició Bonansea, continuó Antonio y cerró el 10 sabalero.
¡Arrancó el segundo tiempo!
0' ST. Los Andes y Colón disputan los últimos 45 minutos de este partido válido por la fecha 12 de la Primera Nacional.
¡Final del primer tiempo!
45' PT. Colón se impone por 1 a 0 ante Los Andes, gracias a un golazo de Darío Sarmiento a los 34 minutos.
Sandoval tuvo la más clara de Los Andes en el primer tiempo.
Los Andes se perdió el empate
41' PT. Sandoval recibió libre, con espacios y libre dentro del área, pero su remate se fue por encima del travesaño, en la primera chance que tuvo en el partido.
¡GOL DE COLÓN!
34' PT. Darío Sarmiento recibió de Lago, enganchó y sacó un preciso remate desde el borde del área grande que se clavó en el segundo palo de López para el 1 a 0.
"Darío Sarmiento"Por el golazo del jugador de Colón ante Los Andes en su primer partido como titular del Sabalero. pic.twitter.com/kVcgDOfBjJ— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 2, 2026
32' PT. Fue amonestado Darío Sarmiento en Colón.
Llegó la primera y fue para Colón
22' PT. Sebastián López salvó a Los Andes con una gran atajada, que contó con la ayuda del palo, tras un violento remate de Ignacio Lago dentro del área.
Colón es un poco más que Los Andes
15' PT. Los Andes estuvo muy impreciso en el inicio del partido y eso lo aprovechó Colón, que es un poco más en el juego.
¡Inició el partido en Lomas de Zamora!
0' PT. Los Andes y Colón empezaron ya juegan en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 12 de la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas de Los Andes y Colón
Los Andes: Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Camilo Viganoni.
Colón de Santa Fe: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Agustín Toledo, Olmedo, Ignacio Antonio; Sarmiento, Alan Bonansea e Ignacio Lago.
Arbitro: Edgardo Zamora.
Hora: 15.30
Cancha: Los Andes.
TV: LPF Play.