Los Andes y Colón repartieron puntos en un entretenido partido

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Los Andes reaccionó a tiempo y sumó ante uno de los candidatos

En un entretenido partido, Los Andes igualó 1 a 1 con el siempre peligroso Colón de Santa Fe y sumó un punto importante en uno de los encuentros válidos por la fecha 12 de la Primera Nacional. Darío Sarmiento puso en ventaja a la visita y Facundo Villarreal marcó el empate para el Milrayitas.

Sin Mauricio Asenjo, Julián Navas y Matías González, el conjunto de Lomas de Zamora salió afrontar este cruce con varias bajas y eso lo sintió en los primeros minutos. El cambio de esquema (jugó con un 5-3-2), sumado a estas ausencias, le impidió tener el control del juego y se vio superado por el Sabalero, que tomó el protagonismo y dominó las acciones en la etapa inicial.

Esa superioridad la cristalizó a los 34 minutos de la etapa inicial con un golazo de Sarmiento, que cortó una racha de cuatro partidos sin recibir goles para Sebastián López. Recién ahí, el equipo de Leonardo Lemos salió a jugar más arriba y le imprimió otro rigor al juego, lo que le permitió tener una chance clara a los 41 minutos: Aaron Sandoval recibió en una inmejorable posición dentro del área, pero remató por encima del travesaño.

Esa floja producción la cambió por completo en el segundo tiempo. El ingreso de Matías González (por la banda derecha) le dio más fuerza por la banda derecha, y desde ahí gestó la jugada del gol de Villarreal, que llegó a los 9 minutos: el ex Godoy Cruz inició jugada por la banda, la continuó Rodríguez Vuotto, que se lanzó al ataque y tiró un centro atrás que, tras un roce en Camilo Viganoni, le quedó al futbolista chaqueño de las inferiores, que definió alto y anotó su primer gol en la Primera Nacional.

Después del empate, el partido se hizo de ida y vuelta. Los dos tuvieron sus chances, pero Los Andes tomó el protagonismo. Sin embargo, no pudo convertir. A pesar de eso, dejó una buena imagen para lo que viene: visitar a Deportivo Morón, el líder de la Zona A, en otro duro partido de esta seguidilla.

Con este empate, el conjunto de Lomas de Zamora llegó a los 17 puntos y por el momento se mantiene en la tercera colocación, mientras que el de Santa Fe alcanzó las 19 unidades y mantiene como único escolta del Gallito.