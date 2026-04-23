La solidez defensiva, uno de los pilares de Los Andes para Julián Rodríguez Vuotto

Con 13 puntos, Los Andes se encuentra en una posición expectante al cabo de las primeras 10 fechas de la Primera Nacional (no se jugó la fecha 4). El equipo de Lomas de Zamora se ubica en la 6ta colocación, está en zona de clasificación al Reducido, y una de sus claves es la solidez defensiva.

El Milrayitas se hace fuerte desde el fondo y los números así lo demuestran: le anotaron 3 goles en 9 partidos y tiene la valla menos vencida (junto a Ciudad de Bolívar) de su grupo. Desde ahí le da forma a su ilusión y uno de los responsables es el defensor Julián Rodríguez Vuotto, que se ganó un lugar tras la lesión de Brian Leizza y hoy suma 5 partidos como titular, completando en todos los 90 minutos.

Sin embargo, Rodríguez Vuotto no se la cree. Sabe que esto es producto de un trabajo colectivo, en el que todos aportan su granito de arena. " Que no nos hagan goles es producto del buen trabajo de todo el equipo , que si se tiene tirar de cabeza lo hace", remarcó, ponderando la labor de sus compañeros.

En una entrevista con La Unión , el marcador central fue claro para analizar el momento del equipo y puntualizó sobre la fortaleza defensiva que consiguieron, aunque sin esconder "la bronca" que le dieron los tres que le anotaron, todos sobre el final de los encuentros. "Es una de las espinas que tiene el equipo porque, además, uno de esos encuentros fue el clásico ", se lamentó.

seba-lopez rodriguez-vuotto los andes El saludo de Rodríguez Vuotto a Seba López, tras salvar el arco de Los Andes.

Y explicó el motivo del malestar por esos goles recibidos. "Nos genera eso porque acá corremos todos, no solo los defensores. Los mediocampistas también hacen un gran esfuerzo por defender, y Seba (López) lo mismo. Por ejemplo, ante Acasusso, el 1 fue clave para ganar gracias al penal que atajó. Tengo en claro que defender es un tema de todo el equipo y nosotros lo estamos haciendo muy bien. Acá nos ayudamos mutuamente. No es un tema solo de los defensores y el arquero".

Los Andes: fuerte abajo, a mejorar arriba

A la fortaleza de defensiva, Los Andes le debe agregar contundencia en los metros finales para convertirse en una seria preocupación para los demás en esta Primera Nacional. Al equipo de Leonardo Lemos le cuesta convertir, aunque no generar situaciones de peligro, ya que en la mayoría de los encuentros generó más que su rival. Nunca fue superado. Y por eso, Rodríguez Vuotto apunta a "mejorar la eficacia" en los próximos partidos, ya que el rendimiento del equipo es "bueno".

"Más allá de esto, el balance es positivo. Nuestro objetivo es estar en puestos de Reducido, y hoy estamos adentro. Si bien podríamos tener algún punto más, ya que varios partidos de local fuimos superiores, creo que la cantidad de puntos está bien porque es una categoría muy pareja. El plantel está conforme", destacó.

Lo que se le viene a Los Andes

Después del empate ante San Telmo, el Milrayitas visitará este sábado, desde las 15.30, a San Miguel, en Los Polvorines, por la fecha 11, en un partido sumamente importante para los de Lemos. El Trueno Verde es uno de los rivales directos en lograr un lugar en el Reducido y por eso el DT del Albirrojo buscará tomarse revancha Gustavo Coleoni, al que no le pudo ganar en los partidos que disputaron el año pasado.

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Los Andes enfrentará este sábado a San Miguel a las 15:30h, en el Estadio Malvinas Argentinas.



Árbitro designado: Juan Nebietti

Transmisión en vivo a través de https://t.co/X95lX6Pyhz #VamosMilrayitas

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Sobre este encuentro, Rodríguez Vuotto remarcó: "En esta categoría, todos se hacen fuertes de local y de visitante todos se quieren llevar algo. Nosotros lo venimos haciendo muy bien de visitante, el otro día ganamos un partido durísimo ante Acassuso, en el que jugamos un gran partido. Creo que el próximo será parecido, de muchos duelos, de ganar la segunda pelota. Nosotros vamos a ir con la idea de ganar el partido".

Y en esa línea, cocluyó: La clave estará en jugar los 95 minutos totalmente concentrados, tratando de defendernos de la mejor manera, y siendo efectivos en ataque. Cuando tenemos la oportunidad, debemos anotar.