Los triunfos de Los Andes visitando a San Miguel, en recordadas campañas

Los Andes en una parada brava en Los Polvorines.

Los Andes buscará este sábado mantener su invicto como visitante en el Torneo de Primera Nacional cuando se

Los Andes buscará este sábado mantener su invicto como visitante en el Torneo de Primera Nacional cuando se enfrente con San Miguel , por la 11º fecha. Ambos, con 13 puntos, se ubican en puestos de Torneo Reducido en la zona A, aunque con un largo camino por recorrer para el Milrayitas.

En Lomas Los Andes tuvo la más clara, pero falló y repartió puntos con San Telmo

El historial entre ambos es parejo, con un partido de ventaja para el Milrayitas, pero más favorable al Trueno Verde en condición de local. El equipo de Los Polvorines recibió 12 veces al de Lomas de Zamora , aunque el primer enfrentamiento -1985- se jugó en el estadio José Dellagiovanna, de Tigre. Y hubo otro en el Francisco Urbano, de Deportivo Morón -1997-. Los restantes fueron en el estadio Malvinas Argentinas , donde juega de local desde 1978.

El Milrayitas se impuso en tres ocasiones a domicilio (marcando ocho goles), contra ocho victorias de San Miguel (13 goles) y un solo empate.

San Miguel vs. Los Andes Primer triunfo de Los Andes en el historial.

Pero, en la general se midieron en 25 oportunidades, con 10 éxitos de Los Andes (31 goles), nueve de San Miguel (22 goles) y seis pardas. La última visita fue derrota por 1-0 (Jorge Carlos Ferrero), el 26 de abril de la temporada pasada.

El primer partido oficial de Los Andes como visitante de San Miguel se dio el 9 de marzo de 1985, por la vieja Primera B, en Victoria. Fue triunfo por 1-0, con gol de Marcos Fidel Castro, a 10 minutos del final del partido.

En la temporada 1991/92 de la misma categoría, llegó el segundo triunfo. Fue el 12 de octubre de 1991, resultado 2-0, con goles de Jorge Adrián Stranges, a los cinco minutos, y de Víctor Luis Martínez –p-, a los 10 minutos del complemento.

Los Andes 1991 La temporada que Los Andes peleó el ascenso.

Después de cuatro derrotas consecutivas, Los Andes volvió a cantar victoria en la temporada 1999/2000 del Torneo Nacional B (Zona Metropolitana). El 28 de agosto de 1999 se impuso por 1-0, con gol de Adrián Fernando Armoa, a los 23 minutos del segundo tiempo.

Los Andes, con recordadas campañas

Los tres triunfos de Los Andes visitando a San Miguel coinciden con campañas destacas del Milrayitas, peleando los torneos, y con un histórico ascenso.

En la de 1985, fue protagonista de la Sección A. San Miguel, su rival de turno, fue el puntero con 49 puntos, seguido de Racing Club con 48, Lanús y Los Andes con 47. Por los 4º de final por el segundo ascenso, el Milrayitas fue eliminado por Quilmes, tras dos empates (2-2 y 1-1). Rosario Central fue campeón y ascendió a Primera División, acompañado por la Academia de Avellaneda.

Los Andes 1999 El último triunfo de Los Andes como visitante.

Por la 1991/92, Los Andes jugó un desempate con Atlético Ituzaingó, en el estadio de Independiente, perdiendo por penales el ascenso directo al Nacional B. Luego, en el Torneo Reducido, fue eliminado por Alvarado de Mar del Plata.

Y el más grato de los recuerdos fue en la 1999/2000, cuando en las finales del Torneo Reducido venció a Quilmes (2-0 y 1-1) logrando el ascenso a Primera División después de 29 años.

Quién dirige San Miguel vs. Los Andes

Este sábado, desde las 15.30, el bahiense Juan Ignacio Nebietti dirigirá en el estadio Malvinas Argentinas. Estará secundado por Diego Romero y Diego Fernández. Cuarto árbitro: Cristian Cernadas. TV: LPF Play.