Leonardo Lemos, sobre el empate de Los Andes: "Hicimos méritos para ganar, pero fallamos en..."

Los Andes dejó pasar una gran chance como local ante San Telmo en Lomas de Zamora , donde no pasó del cero ante su gente. El equipo dirigido por Leonardo Lemos tuvo las chances más claras para ganarlo, incluso falló un penal, pero no pudo quedarse con los tres puntos en el Eduardo Gallardón.

En ese contexto, el entrenador del conjunto Milrayitas brindó su opinón en conferencia de prensa, donde apuntó hacia algunas cuestiones que el equipo debe mejorar en este tipo de partidos. Ser superior a los rivales y no poder plasmarlo dentro de la cancha es el tema en cuestión.

Ayuda insólita. Los chicos de Los Andes ayudaron a un ex Temperley a ser héroe en el Gallardón

Luego del empate ante San Telmo , el conjunto Milrayitas se ubica en el sexto puesto de la Zona A con 13 puntos. La particularidad es que otra vez se le escapó un partido por un penal errado, ya que contra Temperley sucedió lo mismo con la pena máxima malograda por Mauricio Asenjo. En esta ocasión, Franco Rodríguez fue el encargado de ejecutar y el arquero Joaquín Enrico contuvo el disparo.

"Hicimos méritos para ganar. Otra vez nos pasa de superar al rival como nos ha pasado en muchos partidos de este torneo. Deberíamos haber ganado, pero la situación del penal que se nos vuelve a escapar es lo que lamentamos", aseguró Lemos en conferencia de prensa.

Asimismo, consideró que "San Telmo hizo un trabajo interesante porque intentó lastimar de contragolpe". Y apuntó: "Hizo un planteo interesante que hay que respetar. A nosotros nos faltó la definición, es algo que nos viene pasando. En algún momento tuvimos efectividad y cuando no la tuvimos se nos escapan este tipo de partidos. Trato de ver la parte positiva más allá de que siempre queremos ganar".

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Los puntos que Los Andes dejó en el camino

Hasta el momento, Los Andes obtuvo 3 triunfos, 4 empates y 2 derrotas en el torneo de la Primera Nacional. Ante Almirante Brown, Central Norte de Salta, Defensores de Belgrano, Temperley, San Telmo y Ciudad Bolivar, el conjunto lomense dejó puntos en el camino y los lamenta.

"El juego lo muestra el equipo pero nos falta conseguir más resultados de local. Cuando te quedas corto en el resultado te da bronca", reconoció Lemos.

Además, sostuvo: "El rival venía en levantada y nosotros lo superamos ampliamente. No miro mucho la tabla y es algo que no me preocupa. Estaba claro que si ganábamos íbamos a estar en un lugar espectacular y no lo logramos, hay que rescatar lo positivo: el equipo mantuvo la valla invicta pero nos faltó el gol".

Por último, concluyó: "No estamos siendo efectivos para ganar los partidos, hemos superado a los rivales pero tenemos que mejorar en la definición, sin dudas".

En la próxima fecha, Los Andes visitará a San Miguel el sábado 25 de abril desde las 15.30 en Los Polvorines. Un encuentro crucial ante un equipo que tiene los mismos puntos en la tabla y el Milrayitas buscará no fallar para escalar posiciones.