Los Andes es uno de los tres equipos de su zona con menos goles en contra

Dice un viejo axioma del fútbol que los equipos se arman de atrás para adelante. No todos los técnicos están atados a ese pensamiento, pero a Los Andes le viene dando resultados positivos. El Milrayitas es uno de los que menos goles recibió en el comienzo de la temporada de la Primera Nacional .

El conjunto de Lomas de Zamora se empieza a hacer fuerte a partir de su defensa, prácticamente nueva a partir del recambio de temporada. Salvo el arquero y capitán Sebastián López -titular a partir de la tercera fecha-, el entrenador Leonardo Lemos se inclinó por Julián Navas, Julián Rodríguez Viotto, Daniel Franco y Peter Grance para diagramar la trinchera.

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Aaron Sandoval, Brian Leizza -lo marginó una lesión- y Nazareno Fernández Colombo, futbolistas que terminaron como titulares durante la temporada pasada perdieron sus lugares y hoy son los que aportan desde el banco.

En ocho fechas jugadas, Los Andes comparte junto a Defensores de Belgrano y Ciudad de Bolívar la estadística de ser la valla menos vencida en la zona A (tres cada una), aunque el récord lo posee Tristán Suárez (dos) en la zona B.

Penal atajado Los Andes Sebastián López atajó un penal ante Acassuso.

La particularidad de esos goles recibidos es que llegaron sobre los cierres de los partidos: Brian Duarte (Ciudad de Bolívar) a los 41 minutos, Enzo González (Defensores de Belgrano) y Fernando Brandán (Temperley) en el descuento. El primero se lo anotaron a Javier Bustillos y los restantes a Sebastián López, que el pasado fin de semana fue clave al atajarle un penal a Felipe Senn (Acassuso).

Sebastián López, con menos partidos

A diferencia de Alejandro Medina y Agustín Rufinetti, porteros de Dragón y las Águilas, respectivamente, con asistencia perfecta, “Seba” López lo hizo en seis, ya que en el inicio tuvo un esguince de primer grado en la rodilla derecha.

Medina recibió goles de Franco Fagundez (Deportivo Morón), Tomás Pozzo (Godoy Cruz de Mendoza) y Mauro Quiroga (Atlético de Rafaela). En tanto, las víctimas de Rufinetti fueron Vicente Poggi (Godoy Cruz de Mendoza), Mauricio Asenjo (Los Andes) y Gustavo Fernández (Mitre de Santiago del Estero). En la actualidad mantiene un record de 361 minutos.

Alejandro Medina Alejandro Medina, de Defensores de Belgrano.

Comparando 2025, en la misma cantidad de partidos a Los Andes le anotaron ocho: siete de ellos a Mariano Monllor y el otro a Sebastián López, con el dato de que tres goles recibió en el debut por parte de Patronato de Paraná.

Pero, en la zona A el que viene haciendo mejor los deberes es Joaquín Bigo, arquero del Lechero, al que solo le convirtieron en las fechas 3 y 5: Nazareno Funez (San Martín de San Juan) y Marcelo Benítez (Atlético Güemes de Santiago del Estero). Lleva un invicto de 408 minutos.