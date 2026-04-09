Atento Los Andes: Omar Plaini y su particular reflexión sobre la actualidad Milrayitas

Los Andes se recuperó después de la derrota en el clásico ante Temperley con un triunfo ante Chaco For Ever, el cual sirve de espaldarazo pensando en lo que viene. Tanto desde lo deportivo como desde lo dirigencial, la victoria trajo alivio y así lo percibió el presidente Omar Plaini.

El mandamás de la entidad de Lomas de Zamora se mostró satisfecho por haberse recuperado, después de la caída inesperada en el clásico ante Temperley. En ese sentido, Plaini brindó un panorama de Los Andes en cuanto a lo deportivo, económico e institucional.

El presidente de Los Andes se refirió en primer término a lo futbolístico, ya que Los Andes todavía no había ganado como local en el presente campeonato. En ese plano, sostuvo: "Los Andes tiene un equipo muy competitivo. Hay jugadores que le cambiaron la cara como Valdez Chamorro y Ortíz. A los procesos hay que darle su tiempo, sabemos que Los Andes armó un equipo para competir y estamos con aspiraciones. Lamentablemente contra Temperley no se nos dio, pero pienso que no hubo un equipo que haya superado a Los Andes en este torneo. Esto es fútbol, nosotros estamos muy contentos por este plantel y cuerpo técnico", aseguró Plaini en diálogo con Universo Milrayitas.

Además, consideró que fueron "totalmente injustas las derrotas contra Defensores de Belgrano y Temperley". Y apuntó: "A mi me hubiera gustado que la cancha esté como en el clásico, pero entiendo que el fútbol es emocional, no entiende de racionalidad. Contra Chaco For Ever perdimos 16 millones de pesos, con Defensores fueron 12 millones. Ojalá tuvieramos partidos con Temperley todos los domingos y ahí si tendríamos plusvalía".

Asimismo, profundizó: "En un clásico no resolvés todas las pérdidas que se tienen como club. Hoy la manta es corta, el país no está bien económicamente y los sectores que pueden aportar para sponsors como comercios, servicio e industria son los tres peores que están en el país. Por eso vamos a seguir administrando con honestidad y transparencia para que el socio de Los Andes sepa que hoy la democracia es lo que prima para seguir creciendo".

omar plaini lomas Omar Plaini habló sobre la actualidad de Los Andes.

Las próximas elecciones en Los Andes

En noviembre de este año, Los Andes deberá renovar autoridades. En esa sintonía, Omar Plaini junto a la Comisión Directiva analizan si van por la reelección.

"Esto es desgastante, sería un segundo período pero hoy no tengo una decisión tomada. Estoy preparando muchos jovenes para que vengan a Los Andes. Les dejo un proyecto de 48 hojas que es el de Los Andes 2030-2050 y se puede cumplir. Esto es cansador, agotador y es todos los días. De hecho, yo he dejado parte de mis actividades políticas, por estar en el club, pero lo hago feliz. Porque amo esta institución y hay que preparar dirigentes. O sea, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de las grandes instituciones", afirmó el dirigente.

Por último, concluyó: "Los Andes es un club democrático. Todos los que quieran administrar este club tienen la posibilidad de hacerlo. Hay estatutos que lo permiten. Vivimos años sin democracia, pero ahora hay democracia. Todos vienen, opinan, dan su parecer y está bien que haya democracia. Si logramos una unidad entre todos, mucho mejor. Y si no, que decidan los socios y las socias quién quiere que lo administre".