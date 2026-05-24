Sigue el frío, pero se espera un poco más de sol: la máxima de esta semana será 18°

Frío, pero más sol en Lomas y el AMBA.

Una semana con frío , pero con algo de sol se espera en Lomas de Zamora y el AMBA, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas mínimas en general estarán entre los 5° y 12°, mientras que las máximas rozarán los 20°, un poco mejor que la semana que acaba de terminar.

Después de un domingo, que se presume que fue lo más frío de la semana, el lunes feriado se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del norte cambiando al noroeste y luego al sudeste y las marcas térmicas irán de los 10° a los 18°.

Para el martes se anuncia cielo con neblinas matinales a parcialmente nublado, vientos del sudoeste rotando al sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 8° y los 17°.

Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado, algo de neblinas, y vientos del noreste cambiando al norte, con una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

Jueves y viernes, con un poco menos de frío

Por su parte, el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del noreste y las marcas térmicas irán de los 11° a los 18°.

Para el viernes se anuncia cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del oeste rotando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 10° y los 18°, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana junto al jueves.

En tanto, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste cambiando al sur, con una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°.