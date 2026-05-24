La Feria del Libro de Madrid le rendirá homenaje a Les Luthiers

La 85 edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio, le rendirá un homenaje a Les Luthiers y contará con la presencia de las argentinas Camila Sosa, Leila Guerriero y Maitena.

La cita literaria de la capital española tendrá una nutria programación que girará en torno al tema del humor y la sátira, con grande visitas e invitados.

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La Feria del Libro de Madrid le rendirá homenaje a figuras como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Nicanor Parra, Rafael Azcona, Jorge Ibargüengoitia, Beatriz de Moura, Antonio Lobo Antunes, la Generación del 27 o la novela 'La conjura de los necios', de John Kennedy Toole.

Feria del Libro de Madrid con presencia argentina

Contará con un total de 366 casetas, 118 de librerías, 220 de editoriales, 12 de distribuidoras y 16 de organismos oficiales, a las que se añaden seis espacios dedicados a gremios y asociaciones territoriales, editoriales singulares, independientes, una zona internacional y otra dedicada a la ciencia.

Las primeras de las más de 400 actividades programadas serán la entrega del primer Premio Lealtad al diseñador y artista visual Pep Carrió y la charla inaugural 'Nuestra risa de infancia', con Maitena, Rodrigo Cortés y Edu Galán.

Ignatius Farray, Pantomima Full, Joaquín Reyes, Ariana Harwicz, Siri Huvsted, Tom Gauld, Ana Blandiana, Eduardo Mendoza, Camila Sosa, Leila Guerriero, Mircea Cartarescu o Anna Starobinets serán otros de los autores que estarán presentes en la Feria del Libro.