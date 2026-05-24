La Feria del Libro de Madrid le rendirá homenaje a Les Luthiers

La 85 edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio, le rendirá un homenaje a Les Luthiers y contará con la presencia de las argentinas Camila Sosa, Leila Guerriero y Maitena.
La Feria del Libro de Madrid recordará a Les Luthiers y tendrá la presencia de las argentinas Camila Sosa, Leila Guerriero y Maitena.
La 85 edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio, le rendirá un homenaje a Les Luthiers y contará con la presencia de las argentinas Camila Sosa, Leila Guerriero y Maitena.
La cita literaria de la capital española tendrá una nutria programación que girará en torno al tema del humor y la sátira, con grande visitas e invitados.
La Feria del Libro de Madrid le rendirá homenaje a figuras como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Nicanor Parra, Rafael Azcona, Jorge Ibargüengoitia, Beatriz de Moura, Antonio Lobo Antunes, la Generación del 27 o la novela 'La conjura de los necios', de John Kennedy Toole.
Contará con un total de 366 casetas, 118 de librerías, 220 de editoriales, 12 de distribuidoras y 16 de organismos oficiales, a las que se añaden seis espacios dedicados a gremios y asociaciones territoriales, editoriales singulares, independientes, una zona internacional y otra dedicada a la ciencia.
Las primeras de las más de 400 actividades programadas serán la entrega del primer Premio Lealtad al diseñador y artista visual Pep Carrió y la charla inaugural 'Nuestra risa de infancia', con Maitena, Rodrigo Cortés y Edu Galán.
Ignatius Farray, Pantomima Full, Joaquín Reyes, Ariana Harwicz, Siri Huvsted, Tom Gauld, Ana Blandiana, Eduardo Mendoza, Camila Sosa, Leila Guerriero, Mircea Cartarescu o Anna Starobinets serán otros de los autores que estarán presentes en la Feria del Libro.