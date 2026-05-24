Dibu Martínez y Mandinha, el romance que nació en una parada de colectivos

La historia de amor entre el Emiliano “Dibu" Martínez y Amanda Gama , más conocida como Mandinha, comenzó en la ciudad de Londres en 2013 de una forma absolutamente casual. Desde entonces, el arquero de la Selección Argentina y la joven son inseparables.

El arquero conoció al amor de su vida mientras esperaba subirse a un colectivo cuando todavía era arquero del Arsenal de Inglaterra y él dio el primer paso al invitarla a salir.

Los Gunners se quedaron con su pase en 2009 luego de comprarlo a Independiente, y fue allí donde el oriundo de Mar del Plata se encontraba con ella cada día con la joven, en aquella época vivía a la vuelta de su casa en Londres.

Dibu y un romance que comenzó en Londres

Madinha, nacida en Londres pero de padre portugués y madre brasileña, reveló cómo se inició su historia de amor con el arquero de la "Scaloneta".

“Mis padres tenían un restaurante en Londres, que era conocido por los jugadores del Arsenal y él empezó a venir cuando tenía 17, 18 años. En esa época yo estaba en la universidad y venía a trabajar al restaurante para ayudar a mis papás. Entonces, los fines de semana estaba Emi”, contó.

“Pensé que era un agrandado”, confesó ella, ya que cada vez que se lo cruzaba, el Dibu bajaba la mirada. “Mi departamento quedaba al lado del de Emi. Yo caminaba para ir a trabajar y pasaba caminando delante de él, y le pregunté a su amigo: ‘¿Por qué cada vez que me ve baja la cabeza?’”, contó.

"Al final Emi me mandó un mensaje para decir: ‘No soy agrandado, tengo vergüenza, pero si querés vamos a tomar un café", relató Mandinha.

Después de dos años de convivencia, finalmente en 2017 formalizaron la relación y la boda se realizó en las afueras de Londres. Luego agradaron la familia con las llegadas de Santiago y Aba.