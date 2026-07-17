Revelan el detrás de escena de la pelea de Fernando Dente y Tomás Dente

Yanina Latorre ventiló el detrás de escena familiar de la enemistada de los hermanos Tomás Dente y Fernando Dente . Cada uno de ellos contó versión y la conductora del ciclo de las tardes de América TV dio más detalles escandalosos.

“La familia era Ada (Rizzuti, fallecida en 2009), el señor (José) Dente y tres hijos varones. Todos muy felices hasta que empezaron a llevarse muy mal los padres. Parece que el señor era muy autoritario, aunque no vamos a criticar a un señor que no está vivo”, comenzó.

Y siguió: “Era una casa con violencia, Ada una señora muy creyente, en el colegio al que iban sus hijos iba mucho a la Iglesia, que tenía un cura que la confesaba y le contaba sus penas”.

“Se engancha con el cura y no fue esporádico; se enamoraron, a tal punto que ella queda embarazada y cuando el cura se entera le ofrece dejar los hábitos y empezar una vida juntos, pero ella se asusta porque le tenía miedo al señor Dente y le dice que no, pero que va a seguir con el embarazo. El cura la respetó”, continuó Yanina Latorre.

Yanina Latorre dio más detalles del escándalo familiar

Yanina Latorre siguió describiendo detalles sobre el padre biológico de Fernando Dente: “El cura siempre supo que ella estaba embarazada, que había parido y nunca conoció al hijo. Con el tiempo el cura deja los hábitos, se enamora de otra mujer y tiene una hija”.

Y agregó que Ada siguió con su vida y nunca le dijo a su esposo que el hijo no era de él. “Siempre fue el hijo de Dente. Incluso, me contaron que Fernando era el predilecto de José Dente y tenían un vínculo maravilloso. Hasta que Fernando empezó a sufrir mucho porque se llevaban tan mal sus padres, la casa era un infierno, por eso cuando logra agarrar unos mangos, a los 18 años raja. Había mucha violencia, por eso se va de la casa”.

“Ellos se terminan separando, ella se va a un monoambiente porque el tipo la dejó en la calle, pero los hermanos eran unidos, todo normal. Después de la separación, las amigas de Ada cuentan que se termina enfermando de cáncer a causa de todo lo que había vivido, y cuando le agarra metástasis empieza a pensar a pensar que Fernando se merecía saber la verdad. Con el derecho a la identidad, que sí que no, ya tenía 28 años, va y se lo cuenta”, reveló.

Y apuntó: “A Fernando le pegó para la miércoles, por eso se enoja con la mamá y no la acompaña en su lecho de muerte. El quilombo familiar, sobre todo con Tomi y con el tío, que lo vemos enojado, empieza porque él no la va ni a despedir. La madre pedía por él, muriéndose y él no iba. El día que va a despedirla ella ya estaba dormida y nunca se enteró de que el hijo la fue a ver”.

Tomas Dente y Fernando Dente, en una vieja entrevista.

El reencuentro de Fernando Dente con su padre biológico

Yanina Latorre explicó que la señora le contó al cura que Fernando Dente sabía la verdad. "El cura va al teatro, Fernando estaba haciendo Hairspray, con su mujer y su hija. Lo van a ver, se conocen, pero el vínculo no fluyó ni de un lado ni del otro”, dijo.

“A partir de ahí la madre se pone grave y él nunca la acompañó. Fue, pero cuando ya había tomado morfina. Ese es el conflicto real entre los hermanos. Cuando pasó eso se entera el señor Dente, que no es su padre y no hizo nada. Fingió demencia, siguió su vida y se murió cinco años después que Ada, siguió siendo padre de Fernando, él diciéndole Papá”, cerró.