El pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito antes de la final del Mundial 2026

La Selección Argentina se impuso por 2 a 1 ante Inglaterra y logró el pase a la final del Mundial 2026 , donde se medirá con España . De inmediato miles de hinchas recordaron la final ante Francia en Qatar 2022 y el papel que jugó Lali Espósito.

Lali Espósito cantó el Himno Nacional aquel recordado 18 de diciembre de 2022 y sus fans piden que vuelva a entonar la canción patria el próximo domingo.

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“Y ahora no sé cómo van a hacer, pero Lali tiene que cantar el himno en la final”, “Escuchame Lali, vos ya estás sacando pasaje, ¿no?”, “Dale Lali, tenés que ir a cantar el himno a la final”, fueron algunos de los mensajes que Lali Espósito recibió de parte de sus miles de fans.

La banfileña había llegado a Catar para conducir junto a Marley en Por el Mundo Mundial y allí fue elegida para cantar el Himno Nacional.

El festejo de Lali Espósito

Lali Espósito compartió cómo vivió el partido ante Inglaterra junto a sus seres queridos. “Te amo enana faquera y argentina”, escribió su novio Pedro Rosemblat junto a una selfie en la que se los veía sonriendo ante la cámara.

La artista banfileña lucía una bandana marrón con puntos beige y una camiseta celeste y blanca a rayas, con un look con mucha onda.