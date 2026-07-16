El pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito antes de la final del Mundial 2026

La Selección Argentina se impuso por 2 a 1 ante Inglaterra y logró el pase a la final del Mundial 2026, donde se medirá con España. De inmediato miles de hinchas recordaron la final ante Francia en Qatar 2022 y el papel que jugó Lali Espósito.
Lali Espósito recibió en las redes sociales un insistente pedido de los hinchas antes de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.
La Selección Argentina se impuso por 2 a 1 ante Inglaterra y logró el pase a la final del Mundial 2026, donde se medirá con España. De inmediato miles de hinchas recordaron la final ante Francia en Qatar 2022 y el papel que jugó Lali Espósito.
Lali Espósito cantó el Himno Nacional aquel recordado 18 de diciembre de 2022 y sus fans piden que vuelva a entonar la canción patria el próximo domingo.
“Y ahora no sé cómo van a hacer, pero Lali tiene que cantar el himno en la final”, “Escuchame Lali, vos ya estás sacando pasaje, ¿no?”, “Dale Lali, tenés que ir a cantar el himno a la final”, fueron algunos de los mensajes que Lali Espósito recibió de parte de sus miles de fans.
La banfileña había llegado a Catar para conducir junto a Marley en Por el Mundo Mundial y allí fue elegida para cantar el Himno Nacional.
Lali Espósito compartió cómo vivió el partido ante Inglaterra junto a sus seres queridos. “Te amo enana faquera y argentina”, escribió su novio Pedro Rosemblat junto a una selfie en la que se los veía sonriendo ante la cámara.
La artista banfileña lucía una bandana marrón con puntos beige y una camiseta celeste y blanca a rayas, con un look con mucha onda.