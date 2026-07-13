Santiago del Moro fue firme tras los dichos de Manuel Ibero sobre Lionel Messi

Santiago del Moro habló de la polémica que se desató.

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también tuvo repercusiones dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y Santiago del Moro se refirió a las críticas que hizo Manuel Ibero sobre Lionel Messi .

Durante la cena de nominados, Santiago del Moro recordó el triunfo ante Suiza y también bajó un mensaje luego de la polémica que se generó por los comentarios de Manuel Ibero sobre Lionel Messi.

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"Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales", expresó, sin vueltas, Santiago del Moro a los participantes.

Santiago del Moro le tiro un palazo a Manuel por hablar mal de Messi #granhermano Manu al 9009 pic.twitter.com/uFR238PcMR

"Qué manera de sufrir, por favor", siguió el conductor antes de agregar: "Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal".

Tras las palabras del conductor, Emanuel De Gioia tomó la palabra y se mostró de acuerdo con el planteo. "Sí, la verdad", respondió brevemente.

Santiago del Moro salió al cruce de Manuel Ibero.

El comentario de Manuel Ibero

El comentario de Santiago del Moro llegó después del fuerte revuelo que provocaron los dichos de Manuel Ibero sobre Lionel Messi, un episodio que generó numerosas críticas en las redes sociales.

“En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes”, había dicho el participante en una charla en la casa.