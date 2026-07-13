lunes 13 de julio de 2026
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13 de julio de 2026
Se picó.

Santiago del Moro fue firme tras los dichos de Manuel Ibero sobre Lionel Messi

Santiago del Moro se refirió en Gran Hermano a la polémica que se desató por los comentarios de Manuel Ibero sobre Lionel Messi.

Santiago del Moro habló de la polémica que se desató.&nbsp;

Santiago del Moro habló de la polémica que se desató. 

Durante la cena de nominados, Santiago del Moro recordó el triunfo ante Suiza y también bajó un mensaje luego de la polémica que se generó por los comentarios de Manuel Ibero sobre Lionel Messi.

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"Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales", expresó, sin vueltas, Santiago del Moro a los participantes.

"Qué manera de sufrir, por favor", siguió el conductor antes de agregar: "Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal".

Tras las palabras del conductor, Emanuel De Gioia tomó la palabra y se mostró de acuerdo con el planteo. "Sí, la verdad", respondió brevemente.

Santiago del Moro salió al cruce de Manuel Ibero.

Santiago del Moro salió al cruce de Manuel Ibero.

El comentario de Manuel Ibero

El comentario de Santiago del Moro llegó después del fuerte revuelo que provocaron los dichos de Manuel Ibero sobre Lionel Messi, un episodio que generó numerosas críticas en las redes sociales.

“En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes”, había dicho el participante en una charla en la casa.

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