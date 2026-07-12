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12 de julio de 2026
¡Ups!

Franco Zunino y Nenu López de Gran Hermano confesaron cuántas veces por día tienen sexo

Franco Zunino y Nenu López comenzaron su romance dentro de Gran Hermano y lo siguen viviendo con gran intensidad fuera del reallity.

Nenu López y Franco Zunino, ex Gran Hermano.&nbsp;

Nenu López y Franco Zunino, ex Gran Hermano. 

La pareja pasó por el streaming de Telefe y terminó protagonizando un momento que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

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La picante pregunta de Daniela Celis

Todo comenzó cuando Daniela Celis quiso saber cómo era la frecuencia de las relaciones sexuales de la pareja. Ante la insistencia de la conductora, Franco Zunino pidió permiso para responder con sinceridad y Nenu López le dio permiso.

"Tres o cuatro veces por día", respondió el influencer, dejando a Daniela Celis completamente estupefacta al escuchar la inesperada respuesta.

Los ex Gran Hermano, a full.

Los ex Gran Hermano, a full.

Lejos de guardarse detalles, la pareja remarcó que esa intensidad se mantiene todos los días desde que ambos salieron de la casa de Gran Hermano.

"Me parece súper importante en una relación", sumó Franco Zunino, mientras Nenu López coincidió en que el sexo ocupa hoy un lugar central en el vínculo.

"Por cómo venimos ahora, un 100%", calificó la joven al ser consultada sobre la importancia que le dan a ese aspecto de la pareja en medio de la picante entrevista.

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