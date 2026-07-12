Franco Zunino y Nenu López de Gran Hermano confesaron cuántas veces por día tienen sexo

Franco Zunino y Nenu López contaron que están viviendo su romance con una enorme intensidad luego de l a salida de ambos de Gran Hermano Generación Dorada . La pareja se armó en reality y siguen a full afuera de la casa.

La pareja pasó por el streaming de Telefe y terminó protagonizando un momento que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

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Todo comenzó cuando Daniela Celis quiso saber cómo era la frecuencia de las relaciones sexuales de la pareja. Ante la insistencia de la conductora, Franco Zunino pidió permiso para responder con sinceridad y Nenu López le dio permiso.

Nenu y Zunino son tan aburridos y no hicieron NADA en la casa que lo único que tienen para contar en los programas es cuantas veces garchan al día jajakak se caen a pedazos #GranHermano pic.twitter.com/r1qxxsQbjA

"Tres o cuatro veces por día", respondió el influencer, dejando a Daniela Celis completamente estupefacta al escuchar la inesperada respuesta.

Los ex Gran Hermano, a full.

Lejos de guardarse detalles, la pareja remarcó que esa intensidad se mantiene todos los días desde que ambos salieron de la casa de Gran Hermano.

"Me parece súper importante en una relación", sumó Franco Zunino, mientras Nenu López coincidió en que el sexo ocupa hoy un lugar central en el vínculo.

"Por cómo venimos ahora, un 100%", calificó la joven al ser consultada sobre la importancia que le dan a ese aspecto de la pareja en medio de la picante entrevista.