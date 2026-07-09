Andrea del Boca dejó Gran Hermano por un motivo muy delicado

Andrea del Boca abandonó Gran Hermano Generación Dorada luego de varias horas de incertidumbre y rumores que comenzaron a circular sobre su continuidad en el reality. La actriz dejó la casa debido a un problema de salud de su mamá, que tiene 95 años.

"Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa", le informó la voz de la casa del certamen de Telefe en un primer momento.

Y siguió: "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando. Dicho esto, si bien es tu hija quien solicita tu presencia afuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá".

Luego fue el turno de hablar de Andrea del Boca, que se expresó con una tremenda emoción: "Siempre dije que estaba acá, pero con el acuerdo de ellas, y que si me necesitaban, obviamente iba a estar”

“Primero están mi mamá, mi hija y mi Tati. Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Pude empezar a sanar una herida que llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. Ese es el poder tuyo, que me lleva a lugares íntimos y profundos", expresó.

No fue la primera vez que Andrea del Boca dejó la casa. A lo largo de su participación acumuló 91 días dentro del juego, con dos salidas previas: una por un problema de salud que la llevó al hospital, y otra tras una caída que requirió atención médica