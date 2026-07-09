jueves 09 de julio de 2026
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9 de julio de 2026
Sin vueltas.

La postura de Marley ante el conflicto de Flor Peña con Nico Occhiato y Luzu TV

Marley se refirió al litigio judicial que mantiene Flor Peña con Nico Occhiato y con Luzu TV y aseguró que está “intermediando”.

Marley habló de todo.&nbsp;

Marley habló de todo. 

Para muchos la postura de Marley con Flor Peña era tibia y le recriminaron que nunca salió a bancar del todo a su amiga de muchos años.

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"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó.

Y agregó: "Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso. Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia".

"Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos", concluyó su versión durante la entrevista.

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