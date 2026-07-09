La postura de Marley ante el conflicto de Flor Peña con Nico Occhiato y Luzu TV

En medio del litigio judicial entre Flor Peña con Nico Occhiato y Luzu TV, Marley habló sin vueltas sobre su situación con el canal de streaming y sobre cómo está su vínculo actual con su amiga y excompañera en El Show del Verano.

Para muchos la postura de Marley con Flor Peña era tibia y le recriminaron que nunca salió a bancar del todo a su amiga de muchos años.

Ante esta situación, Marley contó todo en una entrevista con LAM, con Ángel de Brito, donde dejó en claro su postura del conflicto.

"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó.

Y agregó: "Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso. Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia".

"Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos", concluyó su versión durante la entrevista.