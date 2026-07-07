Georgina Barbarossa, contra Marley por no apoyar a Flor Peña: "Vive en una nube de ped..."

Marley no se expresó con contundencia sobre la polémica salida de Flor Peña de Luzu TV, a pesar de que compartían el mismo programa en el canal de streaming. En este contexto, Georgina Barbarossa lo fulminó por su falta de compromiso con su amiga.
Georgina Barbarossa tomó partido por Flor Peña, después de su salida de Luzu TV, y fue lapidaria con la tibia actitud que tomó Marley.
Marley no se expresó con contundencia sobre la polémica salida de Flor Peña de Luzu TV, a pesar de que compartían el mismo programa en el canal de streaming. En este contexto, Georgina Barbarossa lo fulminó por su falta de compromiso con su amiga.
Marley dijo que tenía una buena relación con la actriz y que tenía que hablar con Nico Occhiato, el dueño y director de Luzu TV, para definir su futuro.
"¿No te pareció que Marley tendría que haber salido a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática?", le preguntó Guido Záffora a Georgina Barbarossa en el programa de Marina Calabró en El Observador.
"Sí, es antipática", respondió tajante Georgina Barbarossa. "Se quedaron duros", expresó y ellos le dijeron que compartían su opinión. "Flor se quería matar, pero bueno ya pidió perdón, basta, es un montón", continuó defendiendo a Flor Peña.
Georgina Barbarossa dijo que le sorprendió la neutralidad de Marley y lo expresó con una frase contundente: "Él vive en una nube de ped..., en Narnia".
"No sé si vio todo tal cual como fue", opinó Georgina Barbarossa. La conductora dijo que habló con Flor Peña y le dijo que se aferre tanto al teatro como al público en este momento tan difícil, donde está siendo tan cuestionada.