miércoles 08 de julio de 2026
Escribinos
7 de julio de 2026
¡Ups!

Georgina Barbarossa, contra Marley por no apoyar a Flor Peña: "Vive en una nube de ped..."

Georgina Barbarossa tomó partido por Flor Peña, después de su salida de Luzu TV, y fue lapidaria con la tibia actitud que tomó Marley.

Georgina Barbarossa contra Marley.&nbsp;

Georgina Barbarossa contra Marley. 

Marley no se expresó con contundencia sobre la polémica salida de Flor Peña de Luzu TV, a pesar de que compartían el mismo programa en el canal de streaming. En este contexto, Georgina Barbarossa lo fulminó por su falta de compromiso con su amiga.

Marley dijo que tenía una buena relación con la actriz y que tenía que hablar con Nico Occhiato, el dueño y director de Luzu TV, para definir su futuro.

Lee además
Flor Peña, a jucio con Luzu TV. 
¡Clink caja!

Confirmaron la millonaria cifra que Flor Peña le reclama a Occhiato y a Luzu
Todo mal entre Nico Occhiato y FLor Peña. 
Todo mal.

Occhiato fue contundente por el conflicto legal con Flor Peña

"¿No te pareció que Marley tendría que haber salido a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática?", le preguntó Guido Záffora a Georgina Barbarossa en el programa de Marina Calabró en El Observador.

"Sí, es antipática", respondió tajante Georgina Barbarossa. "Se quedaron duros", expresó y ellos le dijeron que compartían su opinión. "Flor se quería matar, pero bueno ya pidió perdón, basta, es un montón", continuó defendiendo a Flor Peña.

Georgina Barbarossa contra Marley.

Georgina Barbarossa contra Marley.

Georgina Barbarossa fulminó a Marley

Georgina Barbarossa dijo que le sorprendió la neutralidad de Marley y lo expresó con una frase contundente: "Él vive en una nube de ped..., en Narnia".

"No sé si vio todo tal cual como fue", opinó Georgina Barbarossa. La conductora dijo que habló con Flor Peña y le dijo que se aferre tanto al teatro como al público en este momento tan difícil, donde está siendo tan cuestionada.

Temas
Seguí leyendo

Confirmaron la millonaria cifra que Flor Peña le reclama a Occhiato y a Luzu

Occhiato fue contundente por el conflicto legal con Flor Peña

Icardi lanzó una indirecta sobre de la supuesta amante de Diego Latorre

"La cuarta estrella", la nueva banda sonora de la Selección Argentina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La China Suárez y Franco Deambrosi.  video
¿Qué onda?

Cuándo se conocieron la China Suárez y Franco Deambrosi: "No da la fecha"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mauro Icardi contra Yanina y Diego Latorre.  video
¡Ups!

Icardi lanzó una indirecta sobre de la supuesta amante de Diego Latorre