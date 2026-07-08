Cuándo se conocieron la China Suárez y Franco Deambrosi: "No da la fecha"

Las publicaciones de Yanina Latorre sobre el romance entre la China Suárez y Franco Deambrosi, luego de que el propio piloto de automovilismo admitiera que “pasó algo”, dejaron entrever que todo habría ocurrido mientras la actriz mantenía una relación con Mauro Icardi.

“No da la fecha porque quiere seguir especulando con el misterio y que sigamos hablando de él”, cuestionó Camilo García, en Intrusos, en referencia lo que Franco Deambrosi le contó a Paula Varela.

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Rodrigo Lussich aportó un dato clave para reconstruir la cronología del supuesto romance. “A mitad de 2024, la China grabó la segunda temporada de En el Barro, y coincidiría con esa fecha”, señaló el conductor del ciclo de América TV.

Natalie Weber sumó un dato que modificó la cronología de los hechos. “Entonces no se pisa con Mauro, porque vienen desde noviembre de 2024, cuando vino a recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados”, explicó la panelista.

Pero en Intrusos remarcaron que el rodaje de la segunda temporada de En el Barro en la que participó la China Suárez, se llevó a cabo entre el 2 de julio y el 14 de septiembre de 2024.

En ese período, Mauro Icardi aún estaba en pareja con Wanda Nara, por lo que las fechas alimentan las especulaciones sobre el momento en que la actriz y Franco Deambrosi se habrían conocido.

La China Suárez tendrá fuertes escenas en En el barro.

La China Suárez y romance en pleno rodaje

Marcela Baños aclaró cómo se dio su participación en la ficción. Según explicó, para las escenas relacionadas con el automovilismo, la producción convocó a pilotos de carrera reales, ya que el personaje interpretado por Victorio D’Alessandro era un corredor de Turismo Carretera que sería secuestrado dentro de la trama.

“Ahí se conocen Franco y la China”, reveló Marcela Baños, aportando un dato clave sobre el origen del vínculo entre Franco Deambrosi y la China Suárez, en medio de la polémica desatada por el romance.