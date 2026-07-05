Por qué motivos se separaron la China Suárez y Tacho Riera

La China Suárez y Tacho Riera se conocieron y comenzaron su romance cuando tenían 15 y 22 años, respectivamente, y compartían el elenco de Casi Ángeles, la exitosa serie de Cris Morena . En la tira ella le daba vida a Jazmín Romero y él era Juan Morales.

Tal como ocurría en la novela, la relación entre la China Suárez y el artista también tuvo idas y vueltas en la vida real. Así lo contó Cris Morena en una entrevista que brindó en 2018 en el programa “Cortá por Lozano”, conducido por Vero Lozano en Telefe.

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“Me acuerdo con Tacho de los gritos en el pasillo. Eran dos fuegos”, recordó la reconocida productora al explicar los motivos de las crisis de la joven pareja.

En 2010, Casi Ángeles llegó a su fin, al igual que la relación entre Tacho Riera y la China Suárez luego de varias idas y vueltas. De todos modos, la banda surgida de la serie, Teen Angels , siguió realizando giras internacionales durante dos años.

La actriz, por su parte, optó por no continuar en el grupo y fue reemplazada por Rocío Igarzabal, quien más tarde también mantuvo un romance con Tacho Riera.

En 2010, cuando la China Suárez y Tacho Riera decidieron separarse, las redes sociales no tenían el alcance que tienen por estos días.

No obstante, la noticia se difundió rápidamente, especialmente porque poco después la actriz comenzó un romance con Nacho Viale, quien comenzó a manejarle la carrera.

Con el tiempo, cada uno siguió su camino y formó nuevas relaciones. La China Suárez tuvo una hija junto a Nicolás Cabré, Rufina, en 2013 y luego formalizó una relación con Benjamín Vicuña, con quien tuvo a Magnolia en 2018 y Amancio en 2020. Actualmente está en crisis con Mauro Icardi.

Por su parte, Tacho Riera estuvo en pareja con Rochi Igarzabal tras su separación de la China Suárez, aunque su romance duró sólo unos meses. En la actualidad, está de novio con Thelma Fardín, con quien se muestran cada vez más enamorados.