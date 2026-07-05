domingo 05 de julio de 2026
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5 de julio de 2026
Día de la Independencia.

Lomas festeja el 9 de julio en la Plaza Grigera con música, baile y guiso

Este jueves habrá un gran encuentro popular organizado por el Municipio con la presentación de ballets folklóricos y un cierre a cargo del dúo Orellana Lucca.

Miles de vecinos y familias compartirán el festejo en la Grigera.

Miles de vecinos y familias compartirán el festejo en la Grigera.

El Día de la Independencia se va a festejar en Lomas de Zamora con un gran encuentro popular organizado por el Municipio en la Plaza Grigera. Habrá música en vivo, números de baile y un tradicional guiso patrio.

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Los ballets folklóricos van a desplegar un recorrido por la música y las danzas populares. Mientras que el cierre estará a cargo de Orellana Lucca, el reconocido dúo santiagueño integrado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca que lleva más de 25 años de trayectoria y presentaciones en los principales festivales del país.

El momento más emotivo del festejo será con la entonación del Himno Nacional y también se repartirán porciones de guiso para que los vecinos coman algo rico mientras disfrutan de los espectáculos. Con el mate circulando de mano en mano y las banderas celestes y blancas flameando en la plaza, Lomas va a celebrar nuevamente el orgullo de ser argentinos.

Orellana Lucca, el reconocido dúo que tocará en Lomas de Zamora

Manuel Orellana y Rodolfo Lucca integran el dúo santiagueño que lleva más de 25 años de trayectoria en la música popular y serán los invitados del lujo en los festejos del 9 de julio en Lomas.

Con 7 discos en su carrera, los artistas se consagraron en los festivales más importantes del país como Cosquín y Jesús María. También hicieron 3 tres giras por Europa en 2019, 2024 y 2025 con shows en Barcelona (España), Lousanne y Lucerna (Suiza), Basanno del Grappa (Italia), Toulouse y París (Francia), y cerrando su recorrida en Múnich y Colonia (Alemania).

En sus discos tuvieron como colaboradores a grandes artistas nacionales como León Gieco, Raly Barrionuevo, Abel Pintos, Dúo Coplanacu, Gustavo Chazarreta, Horacio Banegas, Demi Carabajal y Marcelo Mitre.

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