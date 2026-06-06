El artista multifacético de Banfield que encontró en el arte su verdadero estilo de vida

El artista multifacético de Banfield que sueña con tocar con sus músicos favoritos.

Con un marcado perfil de artista multifacético es que Francis Burzaco (30) desde muy temprana edad comenzó a mostrar sus talentos. Nació en Banfield y estudió danza en el Teatro Colón, actuación con Julio Chávez y grabó varios de sus discos en Temperley . Hoy vive en San Telmo, pero no olvida el barrio y sueña con "pegarla en la música" como solista.

"En julio presento mi disco solista Salto Kuántico", adelantó el artista que además de cantar y actuar, es músico y el piano es uno de los instrumentos que domina con pasión. "Hace poco hice una presentación como solista: un acústico con piano y toque todos los temas que voy a sacar en el próximo álbum, los toque en formato acústico y estuvo bueno", contó.

Sobre su estilo musical, definió que Salto Kuántico es "un rock tanguero con influencias punk". "El primer sencillo se llama 'San Telmo'", adelantó. En su banda @nastypipol , el género musical que destaca es "la crudeza del grounge y el groove del funk", detalló sobre sus preferencias en gustos musicales a la hora de presentar un trabajo y arriba del escenario, pero en este primer trabajo solista apunta a una faceta más sensible y cercana a las canciones de amor.

Desde muy chico, Francis supo que su destino tenía que estar vinculado al arte. "Mi mamá me regalaba guitarras criollas de juguetes que yo rompía emulando a mis ídolos. Me acuerdo que las destrozaba contra el piso", recuerda en sus primeros pasos como "rockstar" de la primera infancia.

Su primera guitarra de verdad llegó a su poder cuando tenía 11 años, la cual luego de un tiempo la vendió para poder comprarse un piano que es el instrumento que lo inspira hasta hoy y que aprendió a tocarlo de forma autodidacta.

Hasta sus 21 años vivió en Banfield y se formó en distintas ramas del arte como canto, guitarra y teclado. También se formó en canto lírico, lo que lo llevó a ser un profesional en el manejo de su voz: otro de los instrumentos que maneja a la perfección.

Pero, a pesar de pasar por varios escenarios, el gran deseo de Francis y a lo que apunta de cara al futuro es compartir escenarios con grandes bandas como Alan Sutton, Airbag, Juana la Loca, Cirse o Ataque77.

En el proyecto grupal Nasty Pipol con el que se presenta en los escenarios, Francis es la voz, pero además se desempeña en guitarra. Está acompañado por Julián Romero en el bajo y Pato Burzaco en la batería.

Algunas de sus letras, sobre todo las de su álbum debut de 8 canciones, Francis utiliza la música como una declaración política y existencial atreviéndose a cuestionar los dogmas heredados en la infancia, la productividad como vara para medir el valor de las personas y los mandatos de la familia tradicional. Por eso, sus shows se destacan por su absoluta libertad e inclusión para las disidencias de la escena LGBT+ y el público alternativo.

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Su actualidad entre títeres y música

Actualmente, Francis está dedicado en la presentación de su más reciente trabajo musical, pero también hace animaciones para niños bajo su propia compañía "Planeta Índigo". Allí vuelca todo su talento actoral, el manejo de la danza y la narración oral. Realiza show de títeres y cuentacuentos en jardines de infantes, escuelas, multiespacios y eventos de la Provincia de Buenos Aires y CABA:

"También me dedico a trabajar en todo lo que es sonido e iluminación", resaltó el artista que a su corta edad ha sabido transitar y prepararse en muchas aristas del arte.

Protagonizó grandes producciones de teatro musical como "Los Miserables", "Borgia, el musical" y "Sueño de una noche de verano" con el ballet del Teatro Roma de Avellaneda.

Sobre su futuro auguró: "Apunto a dar el gran salto que sería dejar de vivir de las animaciones infantiles y finalmente llevar mi música a todos lados".

Para seguir y escuchar la música del artista multifacético oriundo de Banfield seguir la cuenta: @suenafrancis

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