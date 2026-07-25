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25 de julio de 2026
¿Qué onda?

Sharon Stone confesó por qué dejó de fumar marihuana

La actriz Sharon Stone habló de todo en una entrevista y confesó los motivos por los que dejó definitivamente de fumar marihuana.

Sharon Stone, estrella del cine.&nbsp;

Sharon Stone, estrella del cine. 

La actriz Sharon Stone sufrió en 2011 un accidente cerebrovascular (ACV) por el que permaneció un largo tiempo internada y con un pronóstico reservado. Pudo recuperarse de ese mal trance, pero no pudo darle continuidad a su exitosa carrera en el cine.

Mientras que ahora en una nota publicada en Variety, se replicaron dichos de la actriz en los que confesó que quería una vida libre de drogas y en especial de marihuana.

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Sharon Stone habló de todo.

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Sharon Stone y el consumo de drogas

Sobre el consumo de ciertas drogas, Sharon Stone reflexionó sobre el tema en una entrevista y se animó a hablar de todo. “Decidí dejar de fumar marihuana. Creo que le ponen tantas cosas, porque eso es lo que hacen, que cuando la dejé me empecé a sentir mal. Ya no es más algo que sacás de la tierra. No es lo mismo que fumábamos de chicos. Y por eso estuve bastante enferma durante un mes”, contó.

Frente a ese cuadro y con la intención de desintoxicarse, la actriz continuó: “Entonces fui a ver a mi neurólogo, quien me dijo que tenía pacientes muriendo en las guardias, producto de la marihuana”.

De esa manera, Sharon Stone decidió comprometerse con su objetivo y abandonó de manera definitiva el consumo de marihuana según ella misma lo contó.

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