Estrenos de cine: una comedia argentina y otras tres películas renuevan la cartelera

Los estrenos de cine de esta semana renuevan la cartelera con “Sí, cambio”, una desopilante comedia argentina . Se suman variadas películas, como la versión extendida de “Backrooms”, una historia de animación francesa para los más bajitos y un drama de origen danés.

Síntesis: Carla, una detective privada, pasa los días en su auto siguiendo a un sospechoso al que casi nunca ve. Mientras intenta avanzar con el caso, revisa sus vínculos más cercanos. La aparición inesperada de Alicia, una vecina, desarma la investigación y su vida personal. (Comedia, Argentina).

Otros estrenos de cine

Backrooms (Versión extendida)

Director: Kane Parsons.

Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell.

Síntesis: Backrooms: sin salida presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos con 15 minutos de contenido inédito pensados para intensificar la experiencia y profundizar la inmersión en su perturbador universo. (Terror, Estados Unidos).

El Gran Viaje

Director: Momoko Seto.

Síntesis: cuatro amigos muy peculiares: cuatro semillas que pertenecían al mismo diente de león; tras salvarse de una explosión nuclear que destruyó la Tierra; se ven arrojados al cosmos, viajando a través de planetas y constelaciones, deberán encontrar un nuevo hogar para su especie. (Animación, Francia).

El amor que permanece

Director: Hlynur Pálmason

Elenco: Sverrir Gudnason, Ingvar Eggert Sigurdsson, Saga Garðarsdóttir, Anders Mossling, Ída Mekkín Hlynsdóttir.

Síntesis: una familia vive la separación durante un año, mostrada en momentos íntimos y sucesos extraños que revelan lazos de amor y memoria. (Drama, Dinamarca).