Estrenos de cine: una comedia argentina y otras tres películas renuevan la cartelera

Los estrenos de cine de esta semana renuevan la cartelera con “Sí, cambio”, una desopilante comedia argentina. Se suman variadas películas, como la versión extendida de “Backrooms”, una historia de animación francesa para los más bajitos y un drama de origen danés.
Sí, cambio
Director: Juan Morgenfeld.
Elenco: Tamara Leschner, María Villar, Natasha Zaiat, Inés Urdinez, Fabián Arenillas, Horacio Marassi, Gustavo Sack, Liliana Iglesia, Julián Vila Graca, Franco Campanela.
Síntesis: Carla, una detective privada, pasa los días en su auto siguiendo a un sospechoso al que casi nunca ve. Mientras intenta avanzar con el caso, revisa sus vínculos más cercanos. La aparición inesperada de Alicia, una vecina, desarma la investigación y su vida personal. (Comedia, Argentina).
Otros estrenos de cine
Backrooms (Versión extendida)
Director: Kane Parsons.
Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell.
Síntesis: Backrooms: sin salida presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos con 15 minutos de contenido inédito pensados para intensificar la experiencia y profundizar la inmersión en su perturbador universo. (Terror, Estados Unidos).
El Gran Viaje
Director: Momoko Seto.
Síntesis: cuatro amigos muy peculiares: cuatro semillas que pertenecían al mismo diente de león; tras salvarse de una explosión nuclear que destruyó la Tierra; se ven arrojados al cosmos, viajando a través de planetas y constelaciones, deberán encontrar un nuevo hogar para su especie. (Animación, Francia).
El amor que permanece
Director: Hlynur Pálmason
Elenco: Sverrir Gudnason, Ingvar Eggert Sigurdsson, Saga Garðarsdóttir, Anders Mossling, Ída Mekkín Hlynsdóttir.
Síntesis: una familia vive la separación durante un año, mostrada en momentos íntimos y sucesos extraños que revelan lazos de amor y memoria. (Drama, Dinamarca).