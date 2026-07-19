domingo 19 de julio de 2026
Escribinos
19 de julio de 2026
Luz, cámara, acción.

Cómo es "Digger", la nueva película protagonizada por Tom Cruise

Tom Cruise aseguró que nunca había hecho en el cine algo como “Digger”, la película del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Tom Cruise, en una nueva película.&nbsp;

Tom Cruise, en una nueva película. 

"Nunca había tenido un proyecto que me desafiara de esta manera y tampoco a un director como Alejandro. Cuando nos embarcamos en el proyecto, ninguno de los dos había vivido algo así", dijo Tom Cruise durante la presentación de la película.

Lee además
Tom Cruise termina su exitosa saga.
Prendé la tele.

Cuándo llega a Disney la última película de "Misión imposible" con Tom Cruise
Se viene una nueva película con Tom Cruise. 
Luz, cámara, acción.

Cuándo se estrena la película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Tom Cruise, irreconocible

El tráiler muestra a un casi irreconocible Tom Cruise, con muy poco pelo blanco en la cabeza, barriga y abrazado a un peculiar gato viejo, en el papel de Digger, un magnate cuya compañía aparentemente provoca un desastre ecológico que tendrá que resolver él mismo.

A veces con botas texanas y sombrero, y otras en pijama de seda paseándose por una casa extravagante con un espejo enmarcado con cuernos de venado y alfombras de pieles de animales, Digger aparece lanzando insultos y reproches a sus empleados mientras el caos se desata a su alrededor.

La nueva película con Tom Cruise.

La nueva película con Tom Cruise.

"Digger ha metido la pata hasta aquí, y tendrá que sacarnos de esto", se escucha decir a John Goodman en el papel de un presidente estadounidense mientras se intercalan imágenes catastróficas de enormes masas de hielo derrumbándose, incendios y alertas sobre una posible guerra nuclear.

La película marca el regreso de Alejandro González Iñárritu al cine desde 'Bardo' (2022) y supone además su primera colaboración con Tom Cruise, quien aseguró que llevaba décadas queriendo trabajar con el director.

El actor recordó el impacto que le causó ver por primera vez 'Amores perros', la ópera prima del mexicano, hace 25 años, y elogió el "nivel de habilidad" y el riesgo que tomó en aquella película.

El adelanto además incluye las primeras imágenes de Sandra Hüller y Riz Ahmed en lo que describen como "una comedia de catastróficas proporciones".

Temas
Seguí leyendo

Cuándo llega a Disney la última película de "Misión imposible" con Tom Cruise

Cuándo se estrena la película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Por qué Lady Di descartó tener un romance con Tom Cruise

Vicuña y Antonópulos protagonizan una comedia romántica de Netflix

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Antonela Roccuzzo, de celeste y blanco. 
Buena onda.

Quién es la mejor amiga de Antonela entre las mujeres de la Selección

Las más leídas

Te Puede Interesar

Así quedó la moto tras el choque.
Accidente.

Fuerte choque en Banfield en la previa de la final del Mundial