Cómo es "Digger", la nueva película protagonizada por Tom Cruise

Después de colgarse de un avión en pleno vuelo, lanzarse en caída libre sobre una moto o escalar el edificio más alto del mundo, Tom Cruise asegura que nunca había hecho algo como “Digger”, la próxima película del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

"Nunca había tenido un proyecto que me desafiara de esta manera y tampoco a un director como Alejandro. Cuando nos embarcamos en el proyecto, ninguno de los dos había vivido algo así", dijo Tom Cruise durante la presentación de la película.

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El tráiler muestra a un casi irreconocible Tom Cruise, con muy poco pelo blanco en la cabeza, barriga y abrazado a un peculiar gato viejo, en el papel de Digger, un magnate cuya compañía aparentemente provoca un desastre ecológico que tendrá que resolver él mismo.

A veces con botas texanas y sombrero, y otras en pijama de seda paseándose por una casa extravagante con un espejo enmarcado con cuernos de venado y alfombras de pieles de animales, Digger aparece lanzando insultos y reproches a sus empleados mientras el caos se desata a su alrededor.

La nueva película con Tom Cruise.

"Digger ha metido la pata hasta aquí, y tendrá que sacarnos de esto", se escucha decir a John Goodman en el papel de un presidente estadounidense mientras se intercalan imágenes catastróficas de enormes masas de hielo derrumbándose, incendios y alertas sobre una posible guerra nuclear.

La película marca el regreso de Alejandro González Iñárritu al cine desde 'Bardo' (2022) y supone además su primera colaboración con Tom Cruise, quien aseguró que llevaba décadas queriendo trabajar con el director.

El actor recordó el impacto que le causó ver por primera vez 'Amores perros', la ópera prima del mexicano, hace 25 años, y elogió el "nivel de habilidad" y el riesgo que tomó en aquella película.

El adelanto además incluye las primeras imágenes de Sandra Hüller y Riz Ahmed en lo que describen como "una comedia de catastróficas proporciones".