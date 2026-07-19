Chau veranito: se viene una semana fresca y con lluvia en Lomas

Clima frío y lluvia en Lomas de Zamora.

En pocas palabras Clima fresco y lluvioso: Se anticipa una semana con temperaturas más bajas y precipitaciones en Lomas de Zamora.

Se anticipa una semana con temperaturas más bajas y precipitaciones en Lomas de Zamora. Máximas y mínimas: Las marcas térmicas oscilarán entre 8 y 15 grados, con el miércoles como el día más frío.

Las marcas térmicas oscilarán entre 8 y 15 grados, con el miércoles como el día más frío. Mejora el fin de semana: El sábado se espera el día más agradable con cielo algo nublado y máxima de 16 grados. Resumen generado por Thinkindot AI

El “veranito” de días pasados quedó atrás y si bien las temperaturas no serán muy frías serán más similares a las de esta época del año. En ese sentido, las marcas térmicas se mantendrán entre los 8° y los 15° como promedio, lo que significa una semana fresca y con lluvia se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El lunes se prevé cielo mayormente nublado a nublado, con lluvias aisladas en el medio, vientos del este rotando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 8° a los 14°. Para el martes se anuncia cielo nublado a mayormente nublado, vientos del sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 7° y los 13°.

El cierre de la semana en Lomas Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y cientos del este, con una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°, por lo que será el día más frío de toda la semana. Por su parte, el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y las marcas térmicas irán de los 8° a los 14°.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noroeste y los termómetros se ubicarán entre los 8° y los 14°. En tanto, el sábado se espera cielo algo nublado y vientos del noroeste, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.

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