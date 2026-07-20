Brindarán una charla en Lomas para amigos o familiares de personas afectadas por el alcoholismo

La reunión de este sábado será en Almirante Brown 2170, Lomas. Será gratuita, informativa y confidencial.

El grupo Alateen, integrado por adolescentes, organiza una charla informativa en Lomas para esos jóvenes con amigos o familiares afectados por el alcoholismo . La jornada será este sábado de 14 a 17 en Almirante Brown 2170, abierta a toda la comunidad, gratuita y confidencial.

Alateen es parte de la familia de Al-Anon que es una red de grupos de ayuda mutua que brinda apoyo a familiares y amigos de personas con problemas de alcoholismo. La organización es gratuita, anónima y confidencial, los participantes comparten experiencias para comprender mejor la enfermedad y aprender a lidiar con su impacto emocional.

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Alateen reúne a jóvenes de entre 12 a 18 años que trabajan en paralelo, pero por separado con las reuniones de los adultos en Al-Anon. "Los que se acerquen este sábado van a poder escuchar los testimonios de integrantes de un panel integrado por un orador de Al-Anon, un miembro de alcohólicos anónimos y un joven de Alateen que contará su experiencia personal al ser familia de una persona con problemas de adicción al alcohol", detalló una de las integrantes de la organización en Lomas.

Además, estará presente durante la charla, un profesional que despejará dudas y brindará todo lo referente a lo informativa en la jornada a la que se puede asistir sin ningún tipo de inscripción previa.

Los datos históricos de la agrupación y su sede en Lomas

El primer grupo que se reunió para escuchar, ayudar y apoyar a los amigos y familiares de personas afectadas por el alcoholismo se fundó en San Miguel durante el año 1970. "Actualmente hay grupos en todo el país y las reuniones se pueden tomar tanto de forma presencial como virtual", aseguraron desde la organización lomense.

Cada grupo cuenta con distintos miembros que van guiando las reuniones. Tanto el grupo Al-Anon como Alateen se juntan en paralelo, pero en salas separadas para mantener la confidencialidad porque muchos de ellos suelen ser familiares que tienen a uno de sus miembros adicto al alcohol.

"Nosotros llamamos madrina o padrino a quienes colaboran en las reuniones que se hacen", especificaron y recordaron que cada grupo, según la zona cuenta con un nombre en particular: "El grupo de Alateen que se creó en Lomas se denomina 'Aprendiendo a vivir'".

Cada integrante del grupo coordina y elije los temas a tratar en cada uno de los encuentros y cada reunión es dinámica, gratuita, confidencial y anónima.

Además de la charla informativa de este sábado, Alateen brinda sus reuniones cada primero, tercero y quinto miércoles de cada mes en Sáenz 438, en la Catedral Nuestra Señora de la Paz en Lomas de Zamora.