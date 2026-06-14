Ciclo de charlas para mujeres en Llavallol: un espacio para escuchar y prevenir

Un proyecto dedicado a brindar atención a las mujeres es lo que proponen en la Sociedad de Fomento Turdera Sud de Llavallol gracias al Centro Comunitario de Desarrollo Social (Ce.Co.De.So) que fue creado para dictar talleres, charlas y encuentros semanales abiertos y gratuitos para la comunidad.

El ciclo "Hablemos de nosotras" arranca este martes en el espacio ubicado en 1° de Marzo 1360, a metros de Avenida Frías en Llavallol a las 14 y no hace falta anotarse previamente.

"Pensamos como primera medida arrancar con un ciclo de tres encuentros, pero con la iniciativa apunta a continuar las charlas una vez por semana porque creemos que hay que profundizar la prevención en las violencias y en distintas situaciones que estamos atravesando en estos momentos sobre todo las mujeres como grupos vulnerables", explicó Graciela Gauna que es parte de la iniciativa junto a un grupo de profesionales especialistas en la temática.

Si bien, la actividad se realizará por tres martes consecutivos, a lo que apuntan es a continuar luego como espacio de consulta, de escucha hacia las mujeres. "Si bien la problemática de género en esta sociedad no es de ahora, es de muchos años atrás, pero lamentablemente se viene incrementando y queremos unirnos para trabajar en la temática y en la concientización de las nuevas generaciones", comentó Gauna desde la Sociedad de Fomento Turdera Sud que ha sido reconocido como Punto de Género barrial por el Municipio de Lomas de Zamora .

Sobre el proyecto Ce.Co.De.So comentaron que es un proyecto que se inició hace años en la sociedad de fomento para que funcione como un espacio de apertura de distintos temas que la misma comunidad tenga la necesidad de proponer. "Por eso, convocamos a los vecinos para que nos hagan saber sus necesidades o qué les interesaría proyectar dentro de este espacio que es una posibilidad totalmente abierta", señalaron desde la iniciativa social.

Hablemos de nosotras quiere imponerse en la zona

Los que vayan al ciclo "Hablemos de nosotras" que apunta a tratar temáticas sobre la situación actual de la mujer deben tener en cuenta que se encontrarán con un grupo conformado de profesionales. Hay psicóloga social, operadora en adicciones, acompañante para mujeres que sufren violencia y una asistente para mujeres víctimas de violencia. "Somos cuatro personas que estamos muy empapados en el tema para brindar ayuda inmediatamente", resaltó Gauna que además es técnica en minoridad y familia.

La dinámica de cada encuentro estará abierta al diálogo y además proponen pensar en conjunto sobre la vida actual de las mujeres y los proyectos porque cada semana se trabajará además en fomentar la autoestima, tan importante sobre todo en mujeres que han sufrido algún tipo de violencia física o psicológica.

Los que quieran sumarse pueden asistir directamente este martes o despejar alguna duda en el siguiente número de WhatsApp: 1154877661