Llavallol: Cotramel (ex Canale) recibe estudiantes para compartir su historia de lucha

Los estudiantes escuchan en primera persona lo sucedido en la ex fábrica Canale de Llavallol.

Con el objetivo de contar en primera persona como los trabajadores lucharon para mantener su fuente de trabajo es que Cotramel Llavallol abre sus puertas a las escuelas e instituciones que quieran hacer el recorrido y conocer lo sucedido allí, en la ex fábrica Canale.

La propuesta nace de las ganas de incentivar a las nuevas generaciones sobre no bajar los brazos en las adversidades porque los actuales trabajadores de Cotramel lograron mantener su labor luego de una larga lucha.

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Por eso, reciben a los estudiantes del nivel secundario, generalmente los que cursan el último año porque, según especificaron desde Cotramel que está en Boulevard Santa Catalina 184, Llavallol, que "creen que la educación y el vínculo con la comunidad son claves para transformar la realidad".

Para compartir la historia quisieron hacerlo desde el mismo escenario donde ocurrió todo. "Para nosotros tiene un valor muy especial porque Cotramel quiere no solo abrir sus puertas a las escuelas, sino también a las organizaciones y grupos de vecinos que quieran conocer lo sucedido años atrás, pero también para que vean cómo funciona una cooperativa de trabajo y empresa recuperada.

Un recorrido en el mismo lugar de Llavallol donde todo ocurrió

La posibilidad de hacer un recorrido que dura aproximadamente unos 40 minutos es lo que proponen los trabajadores que lograron recuperar una empresa que ante el cierre inminente, fueron ellos los que pusieron el cuerpo seguir trabajando allí y hoy esa cooperativa que conformaron y en la que trabajan 42 personas en Cotramel Llavallol.

"Llegan colegios secundarios de las escuelas técnicas y bachilleres", contó Nicolás Macchi uno de los responsables de Cotramel sobre las visitas que están abiertas a todos los grupos que quieran ser parte de este recorrido.

12fb4143-3a88-486a-bb52-9793c7e465b3 Proponen contar a las nuevas generaciones sobre la lucha laboral.

"Lo que hacemos es básicamente contar la lucha de la fábrica que implica poner el foco principal de lo que sucede cerrar una empresa en el contexto político y económico", detalló Machi que fue uno de los líderes a la hora de enfrentar la lucha.

También, este tipo de visita propone recorrer todo el lugar para que observen el proceso productivo y lo más interesante es que se abre un lindo debate entre los estudiantes que pueden hacer preguntar y sacarse todas las dudas.

"Siempre abrimos una ronda de preguntas para que haya un ida y vuelta con los estudiantes", aseguró el responsable de Cotramel.

Para coordinar una visita y así conocer Cotramel desde adentro piden que escriban un mensaje directo al correo [email protected] o por teléfono al 11 4197-2196

Mirá el video de una de las visitas