Llavallol: impulsan jornadas gratuitas de arte escénico

La formación es gratuita y no se requiere contar con experiencia previa.

La posibilidad de formarse gratis en distintas ramas del arte es lo que propone la Casa Carlos Fuentealba de Llavallol a través del ciclo "Coral" que presenta las primeras jornadas pedagógicas de creación escénica en la que participarán profesionales del Conurbano Sur, los cuales estarán dictando distintos seminarios.

En el espacio ubicado en Avenida Antártida Argentina 1755, Llavallol, se va a presentar estas fechas especiales de formación intensiva. Si bien ya se lanzaron las primeras jornadas, ante el enorme éxito y por cupo lleno tuvieron que sumar más días para los que no pudieron anotarse.

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"Como se completó el cupo de las jornadas que se brindarán los primeros días de junio, tuvimos que abrir nuevas fechas y estamos muy felices por eso", detalló Emilia Palmieri que es una de las formadoras del ciclo e integrante de la Casa Fuentealba de Llavallol.

Se trata de un espacio de formación intensiva, gratuita y abierta a la comunidad, orientado a quienes buscan acercarse, profundizar o expandir sus prácticas en las artes escénicas. No hace falta contar conocimientos previos, sólo piden compromiso a la hora de participar y cumplir con la asistencia ya que los cupos son limitados y hay muchas personas que realmente quieren formarse con profesionales de las artes vivas.

"Coral nace del trabajo conjunto de artistas y grupalidades de la Región 4 (Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón y Ezeiza), con el objetivo de fortalecer la producción escénica local y generar un espacio de formación accesible, situado y de calidad en el Conurbano Sur", contó Palmieri.

Los que se anoten van a poder ser parte de jornadas que se dividen en tres seminarios de formación intensiva, desarrollados a lo largo de distintos encuentros, que proponen un recorrido integral por la creación escénica contemporánea.

Se abordará el trabajo con el cuerpo, los objetos y la luz como lenguajes fundamentales, articulando herramientas técnicas y poéticas desde una perspectiva crítica y situada. "No se requieren conocimientos previos porque las jornadas están pensadas como un espacio de intercambio, investigación y producción, donde cada participante pueda incorporar herramientas concretas y aplicarlas en sus propios procesos creativos, fortaleciendo así el entramado cultural del territorio", afirmaron los organizadores de los encuentros.

Además, de la experiencia práctica, se compartirá material bibliográfico durante los seminarios.

Cuales son los seminarios en los que se podrán participar

Algunas de las alternativas que brindarán serán los seminarios sobre distintas temáticas ligadas al arte: expresión corporal para la escena, composición lumínica y simbología de la luz, y teatro de títeres como una herramienta de expresión.

Las fechas disponibles para las jornadas son muy pocas al igual que los cupos que quedan, pero para averiguar sobre las jornadas de julio y agosto hay que entrar en @casafuentealba o en Facebook/Casa Carlos Fuentealba

Formulario de inscripción en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV-