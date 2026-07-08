miércoles 08 de julio de 2026
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8 de julio de 2026
Susto.

Se derrumbó el techo de una casa en Llavallol: una mujer gravemente herida

Ocurrió en la calle Gibson al 800, cerca del límite entre Llavallol y Turdera. Tuvieron que hospitalizar a una señora.

La mujer fue trasladada al hospital.

La mujer fue trasladada al hospital.

Una mujer resultó gravemente herida tras el derrumbe del techo de una casa en la localidad de Llavallol. Tuvieron que hospitalizarla de urgencia.

El terrible episodio ocurrió el lunes por la noche dentro de una vivienda ubicada en la calle Gibson al 800, entre San Vladimiro y Juan B. Justo, muy cerca del límite con la localidad de Turdera.

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Según pudo averiguar La Unión, el cielo raso de la vivienda sufrió una importante rotura por causas que no trascendieron. Gran parte del mismo cayó sobre una señora que vivía en el lugar. La mujer quedó atrapada y no podía levantarse.

Se derrumb&oacute; el cielo raso de una casa en Llavallol.

Se derrumbó el cielo raso de una casa en Llavallol.

Operativo tras el derrumbe

Tras recibir un llamado de emergencia, se organizó un amplio operativo en el lugar. Acudió personal de Defensa Civil de Lomas de Zamora, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Rápidamente lograron quitar los escombros que estaban encima de la mujer. Comprobaron que había sufrido la fractura de sus piernas, según pudo saber este medio. Además, el derrumbe provocó algunos daños en la propiedad.

El personal del 107 inmovilizó a la señora y la subió con cuidado a una camilla para subirla a la ambulancia. La trasladaron de urgencia al Hospital Llavallol para continuar con el tratamiento correspondiente.

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