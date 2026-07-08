Lomas se prepara para la 3° edición de la Feria Hacer Ciencia en la Plaza Grigera

Lomas de Zamora se prepara para la 3° edición de la Feria Hacer Ciencia , un encuentro que busca visibilizar el trabajo desarrollado por científicos , estudiantes e investigadores . Desde el Municipio lanzaron una convocatoria para participar a través de varias modalidades.

El evento se realizará el martes 21 de julio, de 12 a 17, en la Plaza Grigera (Av. Hipólito Yrigoyen 8700) donde habrá múltiples stands a cargo de instituciones, grupos de investigación y charlas abiertas sobre diferentes temáticas.

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Además, en el marco de los 50 años de la última dictadura militar , la feria contará con un espacio temático con charlas, muestras e intervenciones artísticas vinculadas a la memoria , la historia y los derechos humanos .

Desde el Colectivo Lomas Ciencia , integrado por trabajadores del sistema científico y tecnológico nacional, lanzaron una convocatoria abierta para que a la jornada se sumen estudiantes universitarios, docentes, investigadores, artistas, comunicadores, extensionistas, tecnólogos y equipos educativos y científicos del AMBA .

La modalidad de participación será a través de un stand interactivo, intervenciones de arte y ciencia, poster de divulgación científica o talleres y actividades lúdicas. Los interesados en sumarse tienen que llenar este formulario. Ante cualquier consulta pueden mandar un mail a [email protected].

Así fue la edición de la Feria Hacer Ciencia en 2025

El año pasado se hizo la 2° edición de la Feria Hacer Ciencia junto a universidades, instituciones y equipos de divulgación que montaron stands para hacer muestras, demostraciones, juegos y actividades lúdicas.

Uno de los más visitados fue el de la UTN Avellaneda, que presentó varios proyectos como un nanosatélite, una prótesis de brazo robótico, una impresora 3D y una transmisión de audio por luz infrarroja. Por su parte, desde la Facultad de Agrarias de la Universidad de Lomas (UNLZ) llevaron cajas entomológicas con varios insectos como polillas, mariposas, escarabajos, chinches y grillos.

De la feria también participaron diferentes facultades de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto CEFYBO, equipos de investigación del Conicet, COA Zorzal Colorado, la Secretaría de Ambiente del Municipio y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.