Lomas de Zamora amplía su oferta educativa con un nuevo Centro de Formación Tecnológica

En Lomas de Zamora siguen invirtiendo en educación para que los vecinos tengan más lugares donde estudiar y aprender. El Municipio inauguró el nuevo Centro de Formación Tecnológica en Banfield, que brindará diferentes cursos y talleres gratuitos.
El espacio inaugurado por el Municipio de Lomas de Zamora en Banfield brindará diferentes cursos y talleres gratuitos para vecinos de todas las edades.
En Lomas de Zamora siguen invirtiendo en educación para que los vecinos tengan más lugares donde estudiar y aprender. El Municipio inauguró el nuevo Centro de Formación Tecnológica en Banfield, que brindará diferentes cursos y talleres gratuitos.
"Este nuevo espacio cuenta con un aula tecnológica y un aula maker totalmente equipadas para que vecinos y vecinas de todas las edades puedan participar de diferentes propuestas de formación profesional y los alumnos de nuestras escuelas tengan la posibilidad de venir a realizar prácticas y salidas educativas. Ante un Gobierno Nacional que decidió no invertir en la educación pública, en el Gobierno de la Comunidad nos sentimos muy orgullosos de haber podido, con mucho esfuerzo, comprar equipamiento y renovar la infraestructura escolar", destacó el intendente Federico Otermín, quien celebró la apertura junto a estudiantes y docentes.
A la inauguración del Centro de Formación Tecnológica, que está en la calle Barceló 470, fueron invitados los niños del Centro de Primera Infancia N°1 para que prueben los nuevos dispositivos. También se llevó a cabo un taller de tecnología inverter a cargo de los alumnos de la Técnica Nº3, y un taller de diseño y modelado de impresión 3D junto a estudiantes del Centro de Formación Profesional N°402.
"El avance vertiginoso de la tecnología y de la Inteligencia Artificial en particular nos obliga a repensar nuestros modos de trabajar, aprender, enseñar, comunicarnos y consumir. En Lomas no renegamos de esos adelantos que ya son una realidad ineludible, sino que buscamos trabajar para insertarlos de una manera virtuosa en la vida cotidiana de la comunidad y que sea la puerta de entrada a un futuro más innovador e igualitario", señaló Otermín.
En este nuevo lugar, los vecinos de todas las edades van a tener la posibilidad de experimentar con distintas tecnologías, acceder a distintos cursos y talleres que están disponibles en la plataforma Aprender Lomas y asesorarse en la búsqueda de todo el empleo que surge a partir de las nuevas tecnologías. La inauguración también contó con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, y el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato.
Frente al desfinanciamiento del Gobierno Nacional, el Municipio de Lomas lanzó un programa para fortalecer a las escuelas técnicas con nuevas herramientas, maquinarias e insumos.
Junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Programa de Fortalecimiento para la Educación Técnica de la Comunidad fue pensado para defender los talleres y espacios de formación y producción de las escuelas técnicas y Centros de Formación Laboral y Profesional.
Los recursos serán administrados a través de las cooperadoras escolares y estarán destinados a la compra de herramientas, maquinaria, insumos para talleres, proyectos especiales y la mejora de espacios formativos.