El revolucionario proyecto de la Escuela Técnica N°5 de Temperley para fabricar petróleo a base de plásticos

Todo el proyecto se realizó al aire libre y en el marco de estrictas medidas de seguridad.

Cinco alumnos de la Técnica N° 5 de Temperley que quieren llegar con su proyecto a lo más alto.

"Es un proyecto que va a revolucionar a todo Lomas", es lo primero que manifiesta el profesor de Reconocimiento de los Materiales y de Química Pablo Enjo desde la Escuela de Educación Técnica N° 5 "Dos de Abril" de Temperley , donde alumnos de 4° 2° fabricaron petróleo a base de plásticos.

La iniciativa surge el año pasado gracias a un alumno que ya está recibido, pero se puso en marcha con los chicos de 4° en este 2026 en la especialidad Electromecánica de la Técnica de Temperley y será el trabajo que se va a presentar el mes próximo en la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.

Dicho trabajo que propone "la implementación del reciclaje químico por pirólisis térmica" siempre se realiza en conjunto, bajo la supervisión de los docentes. Así nace el proyecto denominado "PP Argento" (Petróleo Pirolítico Argento) que se basa en colaborar con la crisis multidimensional de los residuos plásticos.

La escuela ubicada en Pringles 27, Temperley, se ha destacado por la presentación de proyectos que colaboran con la comunidad. Fue el año pasado que obtuvieron hasta un reconocimiento por parte del Senado gracias al proyecto "Tu chatarra es oro puro", que recupera el material precioso de residuos electrónicos y convierte chatarra en ladrillos sustentables.

Por eso, este año quisieron superar lo realizado en 2025 y continuaron pensando en el cuidado del planeta a través de la propuesta PP Argento que ya es un hecho.

Cómo nace el proyecto en la escuela de Temperley

Gracias al profesor Enjo, al asesoramiento científico tecnológico de Antonio Cuella y al alumno ya egresado que propuso la idea el año pasado es que se comenzó a gestar el proyecto que va a revolucionar no sólo a Lomas, también a otras localidades, municipios vecinos y al país, según proyectan desde la escuela de Temperley.

Según detallaron la premisa parte de la proliferación y acumulación descontrolada de residuos plásticos que se ha consolidado como uno de los desafíos ambientales, económicos y de salud pública más complejos del siglo XXI.

"A nivel mundial, la producción de plásticos se ha incrementado de manera exponencial desde mediados del siglo pasado, debido a sus propiedades de alta resistencia, versatilidad, ligereza y bajo costo de fabricación. Sin embargo, estas mismas virtudes macroscópicas se transforman en una severa problemática ambiental cuando los productos alcanzan el fin de su vida útil", especificaron los encargados del proyecto.

En la República Argentina, la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) exhibe fallas estructurales crónicas y profundas desigualdades geográficas. Las estadísticas e informes sectoriales indican que en el territorio nacional se genera un promedio aproximado de 55 kilogramos de desechos plásticos por habitante al año. "En Lomas de Zamora con una población aproximada de 694.330 mil habitantes por 55 kilogramos, nos da un total de 39 millones de Kilogramos de residuos plásticos", detallaron en el documento que redacta el paso a paso del trabajo de investigación que hicieron.

Con compromiso y perseverancia

Este año decidieron poner en marcha dicho proyecto para ver si era viable. "Lo primero que hicimos fueron todas las pruebas y logramos lo que esperábamos que era sacar combustibles, nafta, diésel, gas natural y kerosene de plásticos", contó el profesor Enjo y destacó que desde la primera prueba contaron con todas las normas de seguridad y tomaron todos los recaudos necesarios. "Desde un primer momento se trabajó al aire libre, en el patio de la escuela, con cintas de contención para que no ingresen alumnos ajenos al proyecto y siguiendo todos los protocolos de seguridad", aclaró.

Los alumnos que trabajaron en este proyecto son cinco y según contó el proyecto fueron los que se pusieron la iniciativa al hombro para obtener logros de inmediato. "Trabajaron a contra turno escolar, con mucho compromiso. Ellos hicieron absolutamente todo, aunque siempre los profes estuvimos supervisando cada paso, pero cuando hubo fallas, fueron ellos mismos quienes salieron a buscar las soluciones", comentó el profesor que hasta confesó que aprendió mucho junto a los chicos.

Ignacio Moreira de Luca, Joaquín Centurión, Joaquín Magis, Bautista Orzuza y Alejo Ottaviano son los jóvenes alumnos que trabajaron para presentar este proyecto revolucionario que esperan que llegue al Municipio de Lomas para poder trabajar en conjunto y así ayudar a la comunidad.

A qué apuntan con el revolucionario proyecto

Para poder replicar este trabajo a más espacios, a lugares que realmente lo necesiten, trabajan para que el Municipio los apoye y, de esta forma, que Lomas de Zamora sea pionera en el reciclado de plásticos. "Estamos trabajando en una segunda parte que requiere del aporte municipal porque de esta manera nos coinvertiríamos en el primer lugar del país en que se traten los plásticos de esta manera y esa es la finalidad del proyecto", contó el profe de Química.

Con el apoyo que requieren piensan ayudar a la comunidad porque la transformación de los plásticos en petróleo se puede hacer a gran escala, aseguraron y eso indica obtener, "nafta de alta calidad que puede ir a patrulleros, a las cortadoras de césped que utilizan en el municipio y se podría abastecer de gasoil a los camiones y con el gas natural que se obtiene bastante habría que comprimirlo y crear garrafas sociales".

"Si esto se puede generar a gran escala seríamos los primeros en Argentina en hacerlo", recalcó el supervisor del proyecto desde la escuela de Temperley.

Gracias al compromiso, los cinco alumnos tienen documentado cada paso del proyecto para presentar en caso que se lo requieran y hasta siguieron el protocolo de seguridad e higiene gracias a un familias de uno de los alumnos que los ayudó en ese aspecto para darle un marco realmente profesional.

Sobre lo que se viene, además de la feria distrital que es el mes próximo, contaron que se anotaron en el Concurso de Innovación Tecnológica de este año que organiza Lomas de Zamora. "También estamos anotados en el concurso Zayed a la Sostenibilidad de Emiratos Árabes que otorga un premio en dólares a las 10 escuelas que presenten los mejores proyectos", destacaron.