Lanzan una convocatoria en Lomas de Zamora para financiar proyectos tecnológicos

Con el objetivo de potenciar el talento tecnológico en Lomas de Zamora , el Municipio lanzó una convocatoria para financiar proyectos vinculados al mundo digital .

Lomas Comunidad Tech es una iniciativa destinada a estudiantes mayores de 18 años, programadores, profesionales de sistemas y emprendedores digitales que tengan un proyecto en marcha o un prototipo diseñado. Desde la Secretaría de Educación, Producción y Trabajo brindarán financiamiento directo y respaldo para consolidar el proyecto.

"Pensamos esta convocatoria para acompañar, potenciar y darle impulso a estudiantes, programadores, emprendedores y personas con ganas de desarrollar soluciones tecnológicas. Pueden anotarse los vecinos que tengan una idea innovadora o ya estén trabajando en una app , un software o un proyecto tecnológico ", informaron desde el área.

Se trata de una convocatoria para todo lo relacionado al desarrollo de software y programación; análisis de sistemas; infraestructura IT; diseño UX/UI o diseño de producto digital; gestión de proyectos IT, product management y negocios digitales; y estudiantes de carreras informáticas o tecnológicas. Los interesados en postularse tienen que llenar este formulario con sus datos.

Nueva edición del Concurso Innovación en Lomas de Zamora

Para que estudiantes de Lomas piensen soluciones tecnológicas que tengan un impacto directo en la calidad de vida de la sociedad, el Municipio lanzó una nueva edición del Concurso Innovación en Comunidad.

Alumnos de escuelas secundarias y técnicas, tanto de gestión estatal como privada, tendrán que armar equipos y presentar proyectos en torno a 5 ejes temáticos: Ambiente y futuro sostenible (soluciones para el cuidado del ambiente y uso responsable de recursos); Infraestructura y servicios (mejoras en espacios, movilidad y servicios urbanos); Ciencia y Educación (ideas que impulsen el aprendizaje activo, la investigación y el pensamiento científico); Comunidad y participación (propuestas que fortalezcan el vínculo entre comunidad, instituciones y Estado); y Salud (iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas).

Cada equipo debe tener entre 2 y 5 estudiantes acompañados por un docente o directivo responsable. El concurso tendrá una primera etapa de inscripción hasta el 31 de julio mediante este formulario en el que deberán presentar la propuesta inicial del proyecto.