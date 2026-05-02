Lanzan un nuevo Concurso de Innovación para estudiantes de Lomas de Zamora

Para que estudiantes de Lomas de Zamora piensen soluciones tecnológicas que tengan un impacto directo en la calidad de vida de la sociedad, el Municipio lanzó una nueva edición del Concurso Innovación en Comunidad .

Alumnos de escuelas secundarias y técnicas , tanto de gestión estatal como privada, tendrán que armar equipos y presentar proyectos en torno a 5 ejes temáticos: Ambiente y futuro sostenible (soluciones para el cuidado del ambiente y uso responsable de recursos); Infraestructura y servicios (mejoras en espacios, movilidad y servicios urbanos); Ciencia y Educación (ideas que impulsen el aprendizaje activo, la investigación y el pensamiento científico); Comunidad y participación (propuestas que fortalezcan el vínculo entre comunidad, instituciones y Estado); y Salud (iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas).

Cada equipo debe tener entre 2 y 5 estudiantes acompañados por un docente o directivo responsable. El concurso tendrá una primera etapa de inscripción hasta el 31 de julio mediante este formulario en el que deberán presentar la propuesta inicial del proyecto.

En la segunda etapa, que será del 1 de agosto hasta el 30 de septiembre, los equipos deberán mandar un video presentando su proyecto, problema, propuesta e impacto. Luego, un jurado seleccionará un total de 12 proyectos que participarán de la fase final que se desarrollará en octubre con exposiciones presenciales de 6 minutos por equipo para defender sus ideas y responder las preguntas del jurado.

El cierre será con la entrega de premios a los ganadores y diplomas a todos los participantes. Para más información sobre la competencia se puede entrar a la página oficial del concurso y leer las bases y condiciones.

Las ganadores del Concurso Innovación 2025 en Lomas de Zamora

En el Concurso Innovación del año pasado participaron 172 estudiantes de 16 instituciones que presentaron un total de 47 proyectos. El ganador fue "Tu chatarra es oro puro", de la Técnica N°5 de Temperley, que consiste en extraer el oro de los componentes electrónicos en desuso y convertir el resto de la chatarra en ladrillos para la construcción.

Además de ser distinguidos por el Municipio, los estudiantes Luca Osuna y Luca Riubiera fueron al Senado de la Nación para recibir un Diploma de Honor acompañados por sus docentes y el director de la escuela.