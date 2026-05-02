Luana Fernández, a Denelik en Gran Hermano: "No quiero oler tu olor a cul..."

Danelik Galazan y Luana Fernández protagonizaron una polémica conversación dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y ese llamativo momento en el certamen de Telefe que protagonizaron se hizo viral a través de las redes sociales. En la charla salieron a la luz algunas intimidades.

La influencer tucumana Danelik fue protagonista de una asquerosa acción en la convivencia dentro del reality, que no pasó inadvertida entre los seguidores del programa.

Sin vueltas. El fuerte testimonio de Mía, la hija de Eduardo de Gran Hermano

luana ve como prácticamente danelik se está dedeando y le pregunta si le pica el culo DANELIK: "Es que me afeite el orto" #GranHermano pic.twitter.com/Stdtf8S77q

Todo ocurrió cuando Danelik y Luana Fernández se encontraban charlando recostadas en la cama cuando de repente la rubia comenzó a rascarse la cola metiéndose la mano por debajo de su pantalón.

Al advertir esto a su lado, Luana Fernández le llamó la atención de inmediato: “¿Te pica el cul.. amiga?”, le preguntó. A lo que Danelik contestó sin vueltas y con absoluta sinceridad: “Es que me afeité el or..”.

image Danelik, polémica en Gran Hermano.

"Bueno pero no quiero oler tu olor a cu...", le respondió Luana asombrada por la respuesta de su compañera. "No me estoy metiendo, me saco la bombacha porque me roza", argumentó Danelik.

Al margen de este momento poco agradable, Danelik quedó en el centro de la escena por su vínculo con Brian Sarmiento. Precisamente, el exfutbolista de Banfield fue el último eliminado del certamen de Telefe.