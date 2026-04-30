jueves 30 de abril de 2026
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30 de abril de 2026
Es un escándalo.

Las versiones de la expulsión de Sol Abraham de Gran Hermano

Sol Abraham fue expulsada de Gran Hermano y comenzaron a correr un par de versiones sobre su inesperada salida del certamen de Telefe.

Sol Abraham dejó Gran Hermano.&nbsp;

Sol Abraham dejó Gran Hermano. 

El motivo oficial que dio la producción fue que la participante estaba “deshonrando” la casa y al reality, luego de manifestar reiteradas veces en el confesionario su deseo de irse por extrañar a su hija.

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Ángel de Brito, en la interna de Gran Hermano.

Ángel de Brito, en la interna de Gran Hermano.

De todos modos, comenzaron a correr versiones cruzadas sobre lo que realmente ocurrió y Ángel de Brito reveló el supuesto motivos de lo ocurrido en Gran Hermano.

“Parece que tiene propuesta de La Casa de los Famosos. Y empezó a exigir muchas cosas, entre ellas ver a sus hijas y más plata. En La Casa de los Famosos le pagaban más”, contó el conductor de LAM en su cuenta de X.

Sol Abraham ya había tenido un paso por el reality mexicano de Telemundo, donde participó durante una semana como parte de un intercambio de figuras.

“Es cualquiera que salga Sol, entre Cinzia, que después vuelvan con información en el repechaje. ¿Qué están haciendo con GH?”, cuestionó Ángel de Brito.

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Otra versión de la salida de Sol Abraham de Gran Hermano

También se sumó otra versión que dio un ex Gran Hermano y compañero del reality de Sol Abraham en la edición que estuvo en pantalla en 2011.

En su cuenta de Instagram, Emiliano Boscatto escribió: "Su ex le habría hecho una propuesta millonaria más algún tema legal para que ya no siga estando tan expuesta en los medios".

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